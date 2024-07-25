https://ria.ru/20240725/chelovek-1961859670.html

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал о своем опыте

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал о своем опыте - РИА Новости, 25.07.2024

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал о своем опыте

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink Ноланд Арбо рассказал РИА Новости, что пользуется технологией по меньшей мере по десять часов в день и не... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:09

2024-07-25T08:09

2024-07-25T08:09

технологии

илон маск

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый человек с мозговым имплантом Neuralink Ноланд Арбо рассказал РИА Новости, что пользуется технологией по меньшей мере по десять часов в день и не чувствует усталости. "Я не устаю и думаю..., я хочу пользоваться им (имплантом Neuralink - ред.) все время", - рассказал участник эксперимента в интервью РИА Новости. "Однажды мне не спалось, и в два часа ночи я включился и оставался активен 17 часов - я играл, пару раз подзарядился (зарядка импланта беспроводная - ред.) и провел так время до полуночи следующего дня", - рассказывает мужчина, уточняя, что этот день был исключением, но обычно в общей сложности он пользуется возможностями, которые дает ему имплант, до десяти часов в день - четыре из них - рабочие сессии с разработчиками Neuralink. "Мы работаем по четыре часа с понедельника по пятницу - это структурированные сессии с Neuralink, во время которых мы проводим исследования, но остальные шесть часов и даже больше, которые я провожу с ним сам, используя Neuralink в реальной жизни, тоже идут на пользу исследованию", - рассказывает собеседник агентства. Арбо был парализован семь лет назад, когда в результате несчастного случая он получил повреждение спинного мозга. В январе 2024 года он стал первым человеком, в двигательную область головного мозга которого в рамках клинического испытания Neuralink был внедрен имплант. Небольшое устройство по беспроводной связи передает сигналы головного мозга пациента компьютеру. Как заявила компания, технология должна помочь людям с проблемами движения обрести возможность функционировать вновь и делать это буквально "силой мысли". "Я представляю движение, которое хочу сделать, Neuralink получает сигналы моего мозга, и он переводит их в то, что я пытаюсь сделать, он обучается тому, что я пытаюсь сделать", - описывает процесс участник эксперимента. "Например, на экране мне показывают руку, и она двигается вправо, влево или вверх, я слежу за ней, и алгоритм сопоставляет то, что я делаю, с тем, что он хочет, чтобы я делал, и каждый раз, когда я, например, хочу сделать движение вправо, курсор будет двигаться вправо", - разъясняет он. По словам Арбо, постепенно эксперимент вышел на новый уровень, когда "я больше не пытаюсь совершить само движение, чтобы курсор двигался, я лишь думаю о том, чтобы он двигался, и он движется", - рассказывает он, называя это "воображаемым движением". Как ранее в июле заявил владелец Neuralink Илон Маск, первичные результаты испытания на Арбо дают основания полагать, что в скором времени "обладатели Neuralink будут функционировать более эффективно, чем обычные люди". Маск сообщил также, что в ближайшие недели имплант Neuralink получит еще один участник эксперимента.

https://ria.ru/20240527/neuralink-1948517745.html

https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html

https://ria.ru/20240725/neuralink-1961853933.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, илон маск, сша