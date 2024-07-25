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В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО - РИА Новости, 25.07.2024
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17:28 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО - РИА Новости, 25.07.2024
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО
Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:28
2024-07-25T17:28
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, сообщает городское управление МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов и в соцсетях была размещена видеозапись дебоша неизвестного мужчины в магазине в микрорайоне "Радужный". Хулиган разбивал бутылки, громко ругался матом и оскорблял окружающих, при этом утверждая, что является участником специальной военной операции. "Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары установили личность нарушителя общественного порядка, который публично принес свои извинения. Никакого отношения к СВО житель столицы Чувашии не имеет и никогда не имел", - говорится в сообщении. В отношении работника одного из предприятий города полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО

В Чебоксарах нашли разгромившего магазин дебошира, называвшего себя бойцом СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, сообщает городское управление МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов и в соцсетях была размещена видеозапись дебоша неизвестного мужчины в магазине в микрорайоне "Радужный". Хулиган разбивал бутылки, громко ругался матом и оскорблял окружающих, при этом утверждая, что является участником специальной военной операции.
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"Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары установили личность нарушителя общественного порядка, который публично принес свои извинения. Никакого отношения к СВО житель столицы Чувашии не имеет и никогда не имел", - говорится в сообщении.
В отношении работника одного из предприятий города полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
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