https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html

В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО

В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО - РИА Новости, 25.07.2024

В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО

Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:28

2024-07-25T17:28

2024-07-25T17:28

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, сообщает городское управление МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов и в соцсетях была размещена видеозапись дебоша неизвестного мужчины в магазине в микрорайоне "Радужный". Хулиган разбивал бутылки, громко ругался матом и оскорблял окружающих, при этом утверждая, что является участником специальной военной операции. "Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары установили личность нарушителя общественного порядка, который публично принес свои извинения. Никакого отношения к СВО житель столицы Чувашии не имеет и никогда не имел", - говорится в сообщении. В отношении работника одного из предприятий города полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html

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происшествия, чебоксары, россия