https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО - РИА Новости, 25.07.2024
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО
Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:28
2024-07-25T17:28
2024-07-25T17:28
происшествия
чебоксары
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_e5777b729a01507a809d0a8ed74f4a19.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Полиция в Чебоксарах разыскала назвавшегося участником СВО мужчину, разгромившего магазин, и выяснила, что он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, сообщает городское управление МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов и в соцсетях была размещена видеозапись дебоша неизвестного мужчины в магазине в микрорайоне "Радужный". Хулиган разбивал бутылки, громко ругался матом и оскорблял окружающих, при этом утверждая, что является участником специальной военной операции. "Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары установили личность нарушителя общественного порядка, который публично принес свои извинения. Никакого отношения к СВО житель столицы Чувашии не имеет и никогда не имел", - говорится в сообщении. В отношении работника одного из предприятий города полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html
https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html
чебоксары
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e018c1494c54d7e0338c00a3679cf85f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах разыскали дебошира, называвшего себя участником СВО
В Чебоксарах нашли разгромившего магазин дебошира, называвшего себя бойцом СВО