https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html

В Госдуме предложили создать новую систему фининститутов внутри БРИКС

В Госдуме предложили создать новую систему фининститутов внутри БРИКС - РИА Новости, 25.07.2024

В Госдуме предложили создать новую систему фининститутов внутри БРИКС

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил создавать новую систему финансовых институтов внутри БРИКС, инвестиционный банк и клиринговый банк, обсуждение... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:29

2024-07-25T15:29

2024-07-25T15:29

экономика

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александр бабаков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил создавать новую систему финансовых институтов внутри БРИКС, инвестиционный банк и клиринговый банк, обсуждение вопроса уже проводится с Минфином РФ. "Нужны ряд институтов, а именно инвестиционный банк и клиринговый банк в одном лице или два института работающих в гармоничной связке, работающего по особым правилам и существенно скорректированным нормативам от Банка России", - сказал Бабаков в ходе стратегической сессии по законодательной поддержке экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики. Также Бабаков считает, что необходимо создание собственной системы обмена финансовыми сообщениями для стран БРИКС (аналогичной SWIFT) с опорой на государственные банки, способные выполнить клиринг в расчетах контрагентов из стран БРИКС. "Разработка и внедрение собственной системы обмена финансовыми сообщениями позволит странам БРИКС снизить зависимость от западных финансовых институтов и повысить национальную финансовую автономию, с помощью которой страны БРИКС смогут осуществлять финансовые операции без вмешательства внешних сторон", - добавил он. По словам Бабакова, при создании новой системы финансовых институтов технически новая система должна быть совместима с существующими финансовыми инфраструктурами стран-участниц. Это включает в себя интеграцию с национальными платежными системами, банками и другими финансовыми учреждениями, добавил депутат. "Начав действовать скоординировано в этом направлении и одновременно заблаговременно выстраивая механизмы кредитования новых проектов и расчетов в торговле с этими странами, мы сможем уже через 2-3 года прийти к гораздо более сбалансированной внешней торговле, к большей защищенности от западного давления" - заключил вице-спикер ГД. Бабаков подчеркнул, что в настоящий момент идут технические обсуждения с Минфином РФ по практической стороне организации таких инвестиционных и клиринговых-расчетных институтов.

https://ria.ru/20240723/tsb-1961529990.html

https://ria.ru/20240719/briks-1960737930.html

https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959256623.html

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экономика, россия, александр бабаков, брикс, госдума рф, в мире