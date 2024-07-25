СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС
InfoBRICS: Турция поддерживает идею БРИКС о многополярном мире
Саммит БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и регионами, пишет обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS.
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"БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить независимость от западных стран и блоков по типу Евросоюза и НАТО", — отметил он.
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По мнению аналитика, Турция нередко сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями из-за западных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Несмотря на все преимущества от вступления Анкары в БРИКС, существуют серьезные барьеры, усложняющие этот процесс, например, внутриполитические реалии, экономические вопросы и внешнее давление Запада", — заключил автор.
В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.
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