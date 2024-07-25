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СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС - РИА Новости, 25.07.2024
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17:28 25.07.2024 (обновлено: 18:01 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/brics-1962004665.html
СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС
СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС
Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:28
2024-07-25T18:01
в мире
турция
китай
хакан фидан
дмитрий песков
нато
брикс
всемирный банк
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МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и регионами, пишет обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS.&quot;БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить независимость от западных стран и блоков по типу Евросоюза и НАТО&quot;, — отметил он.По мнению аналитика, Турция нередко сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями из-за западных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка."Несмотря на все преимущества от вступления Анкары в БРИКС, существуют серьезные барьеры, усложняющие этот процесс, например, внутриполитические реалии, экономические вопросы и внешнее давление Запада", — заключил автор.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html
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в мире, турция, китай, хакан фидан, дмитрий песков, нато, брикс, всемирный банк
В мире, Турция, Китай, Хакан Фидан, Дмитрий Песков, НАТО, БРИКС, Всемирный банк
СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС

InfoBRICS: Турция поддерживает идею БРИКС о многополярном мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и регионами, пишет обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS.
«

"БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить независимость от западных стран и блоков по типу Евросоюза и НАТО", — отметил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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По мнению аналитика, Турция нередко сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями из-за западных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Несмотря на все преимущества от вступления Анкары в БРИКС, существуют серьезные барьеры, усложняющие этот процесс, например, внутриполитические реалии, экономические вопросы и внешнее давление Запада", — заключил автор.
В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.
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В миреТурцияКитайХакан ФиданДмитрий ПесковНАТОБРИКСВсемирный банк
 
 
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