https://ria.ru/20240725/brics-1962004665.html

СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС

СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС

Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:28

2024-07-25T17:28

2024-07-25T18:01

в мире

турция

китай

хакан фидан

дмитрий песков

нато

брикс

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Турция стремится в БРИКС, потому что активно поддерживает идею многополярного мира, в котором баланс сил более равномерно распределен между разными странами и регионами, пишет обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS."БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить независимость от западных стран и блоков по типу Евросоюза и НАТО", — отметил он.По мнению аналитика, Турция нередко сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями из-за западных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка."Несмотря на все преимущества от вступления Анкары в БРИКС, существуют серьезные барьеры, усложняющие этот процесс, например, внутриполитические реалии, экономические вопросы и внешнее давление Запада", — заключил автор.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

турция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, турция, китай, хакан фидан, дмитрий песков, нато, брикс, всемирный банк