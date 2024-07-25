https://ria.ru/20240725/bocharov-1961892356.html

Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна

Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна - РИА Новости, 25.07.2024

Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна

Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:11

2024-07-25T11:11

2024-07-25T11:11

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона га обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат", - цитирует администрация области слова Бочарова на совещании. По информации администрации, в регионе планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия - майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля. По информации властей, вместе с уборкой зерна идет сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Отмечается, что общая посевная площадь в регионе - 3,3 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20240710/don-1958790528.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочаров