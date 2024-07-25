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Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна - РИА Новости, 25.07.2024
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Волгоградская область
 
11:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/bocharov-1961892356.html
Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна
Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна - РИА Новости, 25.07.2024
Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна
Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:11
2024-07-25T11:11
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона га обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат", - цитирует администрация области слова Бочарова на совещании. По информации администрации, в регионе планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия - майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля. По информации властей, вместе с уборкой зерна идет сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Отмечается, что общая посевная площадь в регионе - 3,3 миллиона гектаров.
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андрей бочаров
Волгоградская область, Андрей Бочаров

Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона га обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат", - цитирует администрация области слова Бочарова на совещании.
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Волгоградская и Ростовская области предложили план по сохранению Дона
10 июля, 17:08
По информации администрации, в регионе планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия - майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля.
По информации властей, вместе с уборкой зерна идет сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Отмечается, что общая посевная площадь в регионе - 3,3 миллиона гектаров.
 
Волгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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