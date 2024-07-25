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Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна
Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна - РИА Новости, 25.07.2024
Бочаров: волгоградские аграрии собрали три млн тонн зерна
Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:11
2024-07-25T11:11
2024-07-25T11:11
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона га обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат", - цитирует администрация области слова Бочарова на совещании. По информации администрации, в регионе планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия - майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля. По информации властей, вместе с уборкой зерна идет сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Отмечается, что общая посевная площадь в регионе - 3,3 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20240710/don-1958790528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров
Волгоградская область, Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Три миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона га обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат", - цитирует администрация области слова Бочарова на совещании.
По информации администрации, в регионе планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия - майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля.
По информации властей, вместе с уборкой зерна идет сбор урожая ранних овощей
, картофеля и других культур. Отмечается, что общая посевная площадь в регионе - 3,3 миллиона гектаров.