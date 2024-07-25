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"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе - РИА Новости, 25.07.2024
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09:31 25.07.2024
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"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе - РИА Новости, 25.07.2024
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
Обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ из-за перераспределения военной поддержки, сообщает Business Insider. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:31
2024-07-25T09:31
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ из-за перераспределения военной поддержки, сообщает Business Insider."Перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины, заставит уменьшить их масштаб и в конечном итоге увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий", — заявила изданию эксперт.Обозреватель предупредил, что союзники Киева не смогут достаточно его поддерживать из-за малых мощностей производства снарядов для вооружений, особенно если в другой точке мира начнутся крупные боевые действия.Об острой нехватке боеприпасов у киевского режима уже неоднократно сообщали западные СМИ. Как писало издание Politico, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что снарядный голод и подорванный моральный дух в украинской армии могут привести к падению линии фронта этим летом.При этом, как утверждала газета The Wall Street Journal в начале апреля, недостаток боеприпасов в ВСУ столь велик, что командование заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды для их дальнейшего использования.
https://ria.ru/20240724/repke-1961765942.html
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В мире, Израиль, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Politico, Политика
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе

BI: обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ из-за перераспределения военной поддержки, сообщает Business Insider.
«
"Перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины, заставит уменьшить их масштаб и в конечном итоге увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий", — заявила изданию эксперт.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Обозреватель предупредил, что союзники Киева не смогут достаточно его поддерживать из-за малых мощностей производства снарядов для вооружений, особенно если в другой точке мира начнутся крупные боевые действия.
Об острой нехватке боеприпасов у киевского режима уже неоднократно сообщали западные СМИ. Как писало издание Politico, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что снарядный голод и подорванный моральный дух в украинской армии могут привести к падению линии фронта этим летом.
При этом, как утверждала газета The Wall Street Journal в начале апреля, недостаток боеприпасов в ВСУ столь велик, что командование заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды для их дальнейшего использования.
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