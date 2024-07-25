https://ria.ru/20240725/bespilotnik-1961841623.html

В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом

В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом - РИА Новости, 25.07.2024

В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом

Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков при атаке БПЛА в посёлке Юбилейный Курской области, ожоги получила тушившая пожар женщина, сообщил врио... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:26

2024-07-25T00:26

2024-07-25T00:37

специальная военная операция на украине

курская область

юбилейный

россия

алексей смирнов (политик)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков при атаке БПЛА в посёлке Юбилейный Курской области, ожоги получила тушившая пожар женщина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В Курской области в 21.37 мск в среду была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее Минобороны России сообщило, что всего над областью сбиты 18 беспилотников. "Сегодня в посёлке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнём. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Врио губернатора также отметил, что осколками повреждено жилье, собственнику окажут необходимую помощь.

https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html

курская область

юбилейный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, юбилейный, россия, алексей смирнов (политик) , происшествия