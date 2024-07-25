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В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом - РИА Новости, 25.07.2024
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00:26 25.07.2024 (обновлено: 00:37 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/bespilotnik-1961841623.html
В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом
В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом - РИА Новости, 25.07.2024
В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом
Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков при атаке БПЛА в посёлке Юбилейный Курской области, ожоги получила тушившая пожар женщина, сообщил врио... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:26
2024-07-25T00:37
специальная военная операция на украине
курская область
юбилейный
россия
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков при атаке БПЛА в посёлке Юбилейный Курской области, ожоги получила тушившая пожар женщина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В Курской области в 21.37 мск в среду была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее Минобороны России сообщило, что всего над областью сбиты 18 беспилотников. "Сегодня в посёлке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнём. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Врио губернатора также отметил, что осколками повреждено жилье, собственнику окажут необходимую помощь.
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курская область, юбилейный, россия, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Юбилейный, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области после падения обломков БПЛА загорелся частный дом

Врио главы Курской области Смирнов: после атаки БПЛА загорелся частный дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков при атаке БПЛА в посёлке Юбилейный Курской области, ожоги получила тушившая пожар женщина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В Курской области в 21.37 мск в среду была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее Минобороны России сообщило, что всего над областью сбиты 18 беспилотников.
"Сегодня в посёлке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнём. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
Врио губернатора также отметил, что осколками повреждено жилье, собственнику окажут необходимую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЮбилейныйРоссияАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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