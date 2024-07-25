https://ria.ru/20240725/berlin-1962020366.html

В Русском доме в Берлине ответили на требование его закрыть

В Русском доме в Берлине ответили на требование его закрыть - РИА Новости, 25.07.2024

В Русском доме в Берлине ответили на требование его закрыть

Требования закрыть Русский дом (РД) в Берлине могут быть связаны с желанием некоторых сил завладеть имуществом Российской Федерации под предлогом санкций и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:40

2024-07-25T18:40

2024-07-25T18:40

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Требования закрыть Русский дом (РД) в Берлине могут быть связаны с желанием некоторых сил завладеть имуществом Российской Федерации под предлогом санкций и политических мотивов, заявил РИА Новости директор культурного центра в германской столице Павел Извольский. Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X призвал закрыть Русский дом в Берлине, обвинив его в "распространении пропаганды" и "обходе санкций". В то же время региональное отделение ХДС земли Берлин выступило за продажу другого объекта недвижимости Российской Федерации в германской столице и дальнейшую передачу вырученных средств на помощь Украине. "Мы полагаем, что под безосновательными обвинениями в адрес Русского дома кроется банальная попытка рейдерского захвата. РД не в первый раз попадает на передовицы немецких СМИ, за последние два года вышло более 40 публикаций в крупных изданиях, содержание которых порой идентично. Одни и те же слухи, заблуждения и взаимное цитирование без достоверной проверки информации и, зачастую, даже без обращения за комментарием к самому Русскому дому", - заявил Извольский. Директор культурного центра рассказал, что началось всё с того, что в январе 2023 года по инициативе бывшего депутата бундестага от партии "Зеленые" Фолькера Бека берлинской прокуратурой было запущено расследование из-за предполагаемого обхода санкций, однако уже через несколько дней в отношении руководства Русского дома оно было прекращено. "Какую бы цель не преследовали Бек и Кизеветтер, их мнение о Русском доме не имеет ничего общего с действительностью. Они не бывали в РД в последние годы и явно не знакомы с его программой и деятельностью. Полагаю, что они даже не открывали наш сайт и страницы в соцсетях. Русский дом работает на основании и в рамках действующего межправительственного соглашения между Германией и Россией о деятельности культурных центров от 2011 года и ни на шаг от него не отступает", - подчеркнул директор культурного центра. Он напомнил, что Бундесбанк с октября 2022 года ввел ограничительные меры по счетам Русского дома. "Русский дом не находится в санкционном списке, мы оспариваем необоснованное применение санкций Бундесбанком к культурному институту в судебном порядке и надеемся победить", - подчеркнул Извольский. Русский дом был открыт в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. К задачам РД относится углубление и сохранение культурных и научно-образовательных связей Германии и России.

https://ria.ru/20240723/berlin-1961593286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия, россия, хдс/хсс