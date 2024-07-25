Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: Китай обязан сделать все для мира на Украине
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Будучи членом Совета Безопасности (ООН), вы не только имеете право вето, но, прежде всего, обязаны сделать все для того, чтобы мы снова достигли мира", - заявила она по отношению к Китаю в ходе посещения оборонного концерна Flensburger Fahrzeugbau (FFG). Слова Бербок передает новостное агентство DPA.
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России
1 июля, 15:08
В то же время она подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Российскую Федерацию, и поприветствовала нахождение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с визитом в Китае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Министерство обороны КНР ранее заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.