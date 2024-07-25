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Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 25.07.2024
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20:57 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/berbok-1962041797.html
Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок
Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 25.07.2024
Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок
Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:57
2024-07-25T20:57
в мире
китай
анналена бербок
германия
мид германии
украина
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Будучи членом Совета Безопасности (ООН), вы не только имеете право вето, но, прежде всего, обязаны сделать все для того, чтобы мы снова достигли мира", - заявила она по отношению к Китаю в ходе посещения оборонного концерна Flensburger Fahrzeugbau (FFG). Слова Бербок передает новостное агентство DPA. В то же время она подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Российскую Федерацию, и поприветствовала нахождение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с визитом в Китае. Ранее Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что "все силы" должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине. Также глава украинского МИД сообщил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко". Министерство обороны КНР ранее заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240701/berbok-1956643938.html
https://ria.ru/20240721/germaniya-1961044933.html
https://ria.ru/20240625/berbok-1955337601.html
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в мире, китай, анналена бербок, германия, мид германии, украина
В мире, Китай, Анналена Бербок, Германия, МИД Германии, Украина
Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: Китай обязан сделать все для мира на Украине

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Будучи членом Совета Безопасности (ООН), вы не только имеете право вето, но, прежде всего, обязаны сделать все для того, чтобы мы снова достигли мира", - заявила она по отношению к Китаю в ходе посещения оборонного концерна Flensburger Fahrzeugbau (FFG). Слова Бербок передает новостное агентство DPA.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России
1 июля, 15:08
В то же время она подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Российскую Федерацию, и поприветствовала нахождение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с визитом в Китае.
Ранее Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что "все силы" должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине. Также глава украинского МИД сообщил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США
21 июля, 15:35
Министерство обороны КНР ранее заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине
25 июня, 14:25
 
В миреКитайАнналена БербокГерманияМИД ГерманииУкраина
 
 
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