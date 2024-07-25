Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 25.07.2024 (обновлено: 18:47 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/belkov-1962004204.html
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании - РИА Новости, 25.07.2024
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:27
2024-07-25T18:47
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", - сказала собеседница агентства.Белкову вменяется злоупотребление должностными полномочиями.Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах, он был задержан при исполнении гособоронзаказа публично-правовой Военно-строительной компании, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографов.
https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html
https://ria.ru/20240725/sud-1962003482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании

Главу военно-строительной компании Белкова хотят арестовать по делу о махинациях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", - сказала собеседница агентства.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ
Вчера, 11:56
Белкову вменяется злоупотребление должностными полномочиями.
Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах, он был задержан при исполнении гособоронзаказа публично-правовой Военно-строительной компании, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографов.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову
Вчера, 17:24
 
ПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала