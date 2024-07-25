https://ria.ru/20240725/belkov-1962004204.html
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании - РИА Новости, 25.07.2024
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:27
2024-07-25T17:27
2024-07-25T18:47
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", - сказала собеседница агентства.Белкову вменяется злоупотребление должностными полномочиями.Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах, он был задержан при исполнении гособоронзаказа публично-правовой Военно-строительной компании, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографов.
https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании
Главу военно-строительной компании Белкова хотят арестовать по делу о махинациях