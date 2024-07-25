https://ria.ru/20240725/belkov-1962004204.html

Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании

Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании - РИА Новости, 25.07.2024

Следствие попросило арестовать экс-главу военно-строительной компании

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:27

2024-07-25T17:27

2024-07-25T18:47

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", - сказала собеседница агентства.Белкову вменяется злоупотребление должностными полномочиями.Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах, он был задержан при исполнении гособоронзаказа публично-правовой Военно-строительной компании, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографов.

https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)