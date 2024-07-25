https://ria.ru/20240725/belgorodtsy-1961961536.html
Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных
Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных - РИА Новости, 25.07.2024
Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных
Жители приграничных районов Белгородской области, которые выехали из-за обстрелов ВСУ и проживающие в пункте временного размещения (ПВР), активно включились в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:23
2024-07-25T15:23
2024-07-25T15:23
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БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Жители приграничных районов Белгородской области, которые выехали из-за обстрелов ВСУ и проживающие в пункте временного размещения (ПВР), активно включились в волонтерскую деятельность, они плетут маскировочные сети, изготавливают медицинские салфетки, шьют хирургические простыни и жгуты-турникеты для военных, рассказал РИА Новости замруководителя ПВР Сергей Бирюков. В колледже, который сейчас функционирует как ПВР, несколько лет была развернута масштабная волонтерская деятельность. По словам замруководителя, как только сюда заселились жители из приграничных населенных пунктов, то их сразу вовлекли в эту деятельность. "За более чем два месяца жители пункта временного размещения сплели более десятка сетей, изготовили тысячи салфеток, если не десятки тысяч, и около сотни простыней для госпиталей. Также они изготовили более тысячи жгутов-турникетов", - рассказал Бирюков. Он добавил, что помимо этого, в ПВР также занимаются изготовлением нашлемников для маскировки и "лешего" - маскировочных костюмов, которые вяжут крючком. По словам замруководителя, люди очень активно откликаются на призыв о помощи. "Очень много людей, которые не работают непосредственно, и очень много людей, которые здесь находятся постоянно, они очень хорошо откликаются, всегда готовы помочь нашим военным", - подчеркнул он. Бирюков отметил, что в начале опытные волонтеры проводили мастер-классы, показывая, как правильно плести сетки или складывать салфетки. После этого жители стали работать самостоятельно, передавая навыки друг другу. "Мы делаем эти сеточки для наших бойцов. И хотим, чтобы они защищали, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми и со скорейшей победой. А мы их будем поддерживать, чем можем, и будем помогать" - делится жительница села Щетиновка Белгородского района Антонина Никитична.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html
https://ria.ru/20240326/gumpomosch-1935804011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, сво, волонтеры, волонтерство в россии, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Белгородская область, Белгородский район, СВО, Волонтеры, Волонтерство в России, Гуманитарная помощь, Благотворительность
БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Жители приграничных районов Белгородской области, которые выехали из-за обстрелов ВСУ и проживающие в пункте временного размещения (ПВР), активно включились в волонтерскую деятельность, они плетут маскировочные сети, изготавливают медицинские салфетки, шьют хирургические простыни и жгуты-турникеты для военных, рассказал РИА Новости замруководителя ПВР Сергей Бирюков.
В колледже, который сейчас функционирует как ПВР, несколько лет была развернута масштабная волонтерская деятельность. По словам замруководителя, как только сюда заселились жители из приграничных населенных пунктов, то их сразу вовлекли в эту деятельность.
"За более чем два месяца жители пункта временного размещения сплели более десятка сетей, изготовили тысячи салфеток, если не десятки тысяч, и около сотни простыней для госпиталей. Также они изготовили более тысячи жгутов-турникетов", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что помимо этого, в ПВР также занимаются изготовлением нашлемников для маскировки и "лешего" - маскировочных костюмов, которые вяжут крючком. По словам замруководителя, люди очень активно откликаются на призыв о помощи.
"Очень много людей, которые не работают непосредственно, и очень много людей, которые здесь находятся постоянно, они очень хорошо откликаются, всегда готовы помочь нашим военным", - подчеркнул он.
Бирюков отметил, что в начале опытные волонтеры проводили мастер-классы, показывая, как правильно плести сетки или складывать салфетки. После этого жители стали работать самостоятельно, передавая навыки друг другу.
«
"Мы делаем эти сеточки для наших бойцов. И хотим, чтобы они защищали, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми и со скорейшей победой. А мы их будем поддерживать, чем можем, и будем помогать" - делится жительница села Щетиновка Белгородского района Антонина Никитична.