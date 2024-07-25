https://ria.ru/20240725/belgorodtsy-1961961536.html

Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных

Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных - РИА Новости, 25.07.2024

Белгородцы, проживающие в ПВР, плетут сети и шьют жгуты для военных

Жители приграничных районов Белгородской области, которые выехали из-за обстрелов ВСУ и проживающие в пункте временного размещения (ПВР), активно включились в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:23

2024-07-25T15:23

2024-07-25T15:23

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БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Жители приграничных районов Белгородской области, которые выехали из-за обстрелов ВСУ и проживающие в пункте временного размещения (ПВР), активно включились в волонтерскую деятельность, они плетут маскировочные сети, изготавливают медицинские салфетки, шьют хирургические простыни и жгуты-турникеты для военных, рассказал РИА Новости замруководителя ПВР Сергей Бирюков. В колледже, который сейчас функционирует как ПВР, несколько лет была развернута масштабная волонтерская деятельность. По словам замруководителя, как только сюда заселились жители из приграничных населенных пунктов, то их сразу вовлекли в эту деятельность. "За более чем два месяца жители пункта временного размещения сплели более десятка сетей, изготовили тысячи салфеток, если не десятки тысяч, и около сотни простыней для госпиталей. Также они изготовили более тысячи жгутов-турникетов", - рассказал Бирюков. Он добавил, что помимо этого, в ПВР также занимаются изготовлением нашлемников для маскировки и "лешего" - маскировочных костюмов, которые вяжут крючком. По словам замруководителя, люди очень активно откликаются на призыв о помощи. "Очень много людей, которые не работают непосредственно, и очень много людей, которые здесь находятся постоянно, они очень хорошо откликаются, всегда готовы помочь нашим военным", - подчеркнул он. Бирюков отметил, что в начале опытные волонтеры проводили мастер-классы, показывая, как правильно плести сетки или складывать салфетки. После этого жители стали работать самостоятельно, передавая навыки друг другу. "Мы делаем эти сеточки для наших бойцов. И хотим, чтобы они защищали, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми и со скорейшей победой. А мы их будем поддерживать, чем можем, и будем помогать" - делится жительница села Щетиновка Белгородского района Антонина Никитична.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html

https://ria.ru/20240326/gumpomosch-1935804011.html

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Алёна Пава

белгородская область, белгородский район, сво, волонтеры, волонтерство в россии, гуманитарная помощь, благотворительность