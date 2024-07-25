https://ria.ru/20240725/bayden-1961854364.html

Байден в обращении к нации сделал заявление об Украине

Байден в обращении к нации сделал заявление об Украине - РИА Новости, 25.07.2024

Байден в обращении к нации сделал заявление об Украине

США будет поддерживать коалицию стран, оказывающих помощь Украине и противостоящих России, заявил президент Джо Байден в обращении к нации, посвященном выходу... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:17

2024-07-25T06:17

2024-07-25T06:17

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. США будет поддерживать коалицию стран, оказывающих помощь Украине и противостоящих России, заявил президент Джо Байден в обращении к нации, посвященном выходу из президентской гонки."Мы продолжим укреплять НАТО и сделаем альянс самым сильным в истории", - заявил Байден, выступая из Овального кабинета.Байден добавил, что в следующие шесть месяцев намерен сосредоточиться на выполнение обязанностей президента.Глава Белого дома также заявил, что США будут обеспечивать единство стран, поддерживающих Украину, чтобы не допустить победы России.Президент США ранее передал свои полномочия в рамках закона о поддержки Украины министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену.В воскресенье Байден объявил, что покидает президентскую гонку и собирается поддержать вице-президента Камалу Харрис на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии.Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240725/bayden-1961850339.html

https://ria.ru/20240725/tramp-1961849769.html

https://ria.ru/20240725/bayden-1961848607.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, джанет йеллен, энтони блинкен, нато