https://ria.ru/20240725/bayden-1961850339.html

В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена

В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена - РИА Новости, 25.07.2024

В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена

Джо Байден выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу Харрис во время своего специального обращения из Овального кабинета, посвященного выходу из... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T04:18

2024-07-25T04:18

2024-07-25T04:18

в мире

джо байден

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70ab3c963b3291dbbc56f9e026b30ab4.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Джо Байден выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу Харрис во время своего специального обращения из Овального кабинета, посвященного выходу из президентской гонки, такое мнение высказала в соцсети X консервативный политический обозреватель Лиз Уилер."Выводы из речи <...>: лицо Байдена было опухшим; его речь была невнятной, как после инсульта; <…> выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу…", — обратила внимание обозреватель.Кроме того, глава Белого дома никак не затронул тему своего здоровья, указала Уилер.Байден в специальном обращении назвал Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям. По его словам, он решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Американский телеканал MSNBC назвал обращение президента "историческим".Глава Белого дома на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240725/bayden-1961848443.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024