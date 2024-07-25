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В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена - РИА Новости, 25.07.2024
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04:18 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/bayden-1961850339.html
В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена
В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена - РИА Новости, 25.07.2024
В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена
Джо Байден выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу Харрис во время своего специального обращения из Овального кабинета, посвященного выходу из... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T04:18
2024-07-25T04:18
в мире
джо байден
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Джо Байден выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу Харрис во время своего специального обращения из Овального кабинета, посвященного выходу из президентской гонки, такое мнение высказала в соцсети X консервативный политический обозреватель Лиз Уилер.&quot;Выводы из речи &lt;...&gt;: лицо Байдена было опухшим; его речь была невнятной, как после инсульта; &lt;…&gt; выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу…&quot;, — обратила внимание обозреватель.Кроме того, глава Белого дома никак не затронул тему своего здоровья, указала Уилер.Байден в специальном обращении назвал Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям. По его словам, он решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Американский телеканал MSNBC назвал обращение президента "историческим".Глава Белого дома на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, джо байден, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США заметили неожиданную деталь в "историческом" обращении Байдена

Уилер: Байден выглядел рассерженным, говоря во время обращения о Харрис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Джо Байден выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу Харрис во время своего специального обращения из Овального кабинета, посвященного выходу из президентской гонки, такое мнение высказала в соцсети X консервативный политический обозреватель Лиз Уилер.
«

"Выводы из речи <...>: лицо Байдена было опухшим; его речь была невнятной, как после инсульта; <…> выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу…", — обратила внимание обозреватель.

Кроме того, глава Белого дома никак не затронул тему своего здоровья, указала Уилер.
Байден в специальном обращении назвал Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям. По его словам, он решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Американский телеканал MSNBC назвал обращение президента "историческим".
Глава Белого дома на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена
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В миреДжо БайденСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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