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Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис
Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис - РИА Новости, 25.07.2024
Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис
Президент США Джо Байден в специальном обращении в четверг назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:34
2024-07-25T03:34
2024-07-25T03:40
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камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в специальном обращении в четверг назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям. "Я сделал свой выбор … Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", - заявил Байден из Овального кабинета. Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/kharris-1961828020.html
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сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис
Байден назвал Харрис сильной и способной и заявил, что сделал свой выбор