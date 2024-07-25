https://ria.ru/20240725/bayden-1961849214.html

Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис

Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис - РИА Новости, 25.07.2024

Байден заявил, что сделал свой выбор в пользу сильной и способной Харрис

Президент США Джо Байден в специальном обращении в четверг назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T03:34

2024-07-25T03:34

2024-07-25T03:40

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в специальном обращении в четверг назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям. "Я сделал свой выбор … Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", - заявил Байден из Овального кабинета. Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/kharris-1961828020.html

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сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире