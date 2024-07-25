https://ria.ru/20240725/bayden-1961848607.html
Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока
Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока - РИА Новости, 25.07.2024
Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока
Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:09
2024-07-25T03:09
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии."За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — сказал глава Белого дома, чье выступление из Овального кабинета транслировали американские телеканалы.По словам хозяина Белого дома, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".Байден добавил, что определился с выбором кандидата в президенты, и призвал голосовать за Камалу Харрис."Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", — добавил президент.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах. При этом ранее глава Белого дома отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, конкуренцию кандидату от демократов составит Дональд Трамп, номинированный от Республиканской партии.
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сша, в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024, америка
США, В мире, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Америка
Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока
Байден в обращении к нации заявил, что заслуживал нового президентского срока
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии.
«
"За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — сказал глава Белого дома, чье выступление из Овального кабинета транслировали американские телеканалы.
По словам хозяина Белого дома, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".
Байден добавил, что определился с выбором кандидата в президенты, и призвал голосовать за Камалу Харрис.
"Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", — добавил президент.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис
на ноябрьских выборах. При этом ранее глава Белого дома отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, конкуренцию кандидату от демократов составит Дональд Трамп, номинированный от Республиканской партии.