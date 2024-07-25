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Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе - РИА Новости, 25.07.2024
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23:17 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/barvikha-1962053914.html
Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе
Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе - РИА Новости, 25.07.2024
Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе
Минмособлимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе, расположенной на территории нынешнего коттеджного поселка "Сады Майендорф", следует из... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:17
2024-07-25T23:17
жилье
россия
барвиха
московская область (подмосковье)
дмитрий мазепин
аркадий новиков
генеральная прокуратура рф
уралхим
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минмособлимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе, расположенной на территории нынешнего коттеджного поселка "Сады Майендорф", следует из документа подмосковного ведомства, ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии восьми гектаров этих земель. Минмособлимущество было привлечено в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об изъятии земель коттеджного посёлка "Сады Майендорф", ранее принадлежащих санаториям Управления делами президента. Дело слушается в Одинцовском суде Московской области. Истец считает, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости. Министерство представило отзыв (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Как следует из документа, в ведомстве считают, что договор был подписан согласно законодательству, действовавшему в тот период. "Договор купли-продажи земельных участков общей площадью 99 га зарегистрированный МОРП 27 августа 2001 года соответствует требованиям законодательства, действовавшего на дату их принятия (заключения)", - говорится в документе. Генпрокуратура указала в своем иске, что Управление делами президента, два его подведомственные учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника 19 века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника Майердорф, которой был расположен на территории санатория Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура. Тем не менее, в отзыве властей Подмосковья сказано, что "правительство Московской области и минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. Земельный участок выбыл из владения государством в целях исполнения сторонами инвестиционного договора, так как он был передан в счёт возмещения понесённых инвесторам затрат на реставрацию памятника по исполненному договору. Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
https://realty.ria.ru/20240624/prokuror-1955074566.html
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жилье, россия, барвиха, московская область (подмосковье), дмитрий мазепин, аркадий новиков, генеральная прокуратура рф, уралхим
Жилье, Россия, Барвиха, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Мазепин, Аркадий Новиков, Генеральная прокуратура РФ, Уралхим
Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе

Минсоблимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе

© Фото : "Галс" Рублево-Успенское шоссе
 Рублево-Успенское шоссе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : "Галс"
Рублево-Успенское шоссе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минмособлимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе, расположенной на территории нынешнего коттеджного поселка "Сады Майендорф", следует из документа подмосковного ведомства, ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии восьми гектаров этих земель.
Минмособлимущество было привлечено в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об изъятии земель коттеджного посёлка "Сады Майендорф", ранее принадлежащих санаториям Управления делами президента. Дело слушается в Одинцовском суде Московской области. Истец считает, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости.
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Министерство представило отзыв (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Как следует из документа, в ведомстве считают, что договор был подписан согласно законодательству, действовавшему в тот период. "Договор купли-продажи земельных участков общей площадью 99 га зарегистрированный МОРП 27 августа 2001 года соответствует требованиям законодательства, действовавшего на дату их принятия (заключения)", - говорится в документе.
Генпрокуратура указала в своем иске, что Управление делами президента, два его подведомственные учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника 19 века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника Майердорф, которой был расположен на территории санатория Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Тем не менее, в отзыве властей Подмосковья сказано, что "правительство Московской области и минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. Земельный участок выбыл из владения государством в целях исполнения сторонами инвестиционного договора, так как он был передан в счёт возмещения понесённых инвесторам затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
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Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.

Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.

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ЖильеРоссияБарвихаМосковская область (Подмосковье)Дмитрий МазепинАркадий НовиковГенеральная прокуратура РФУралхим
 
 
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