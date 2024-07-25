https://ria.ru/20240725/barvikha-1962053914.html

Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе

Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе - РИА Новости, 25.07.2024

Власти Подмосковья считают законной сделку о продаже земель в Барвихе

Минмособлимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе, расположенной на территории нынешнего коттеджного поселка "Сады Майендорф", следует из... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:17

2024-07-25T23:17

2024-07-25T23:17

жилье

россия

барвиха

московская область (подмосковье)

дмитрий мазепин

аркадий новиков

генеральная прокуратура рф

уралхим

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минмособлимущество считает законной продажу 99 гектаров земли в Барвихе, расположенной на территории нынешнего коттеджного поселка "Сады Майендорф", следует из документа подмосковного ведомства, ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии восьми гектаров этих земель. Минмособлимущество было привлечено в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об изъятии земель коттеджного посёлка "Сады Майендорф", ранее принадлежащих санаториям Управления делами президента. Дело слушается в Одинцовском суде Московской области. Истец считает, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости. Министерство представило отзыв (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Как следует из документа, в ведомстве считают, что договор был подписан согласно законодательству, действовавшему в тот период. "Договор купли-продажи земельных участков общей площадью 99 га зарегистрированный МОРП 27 августа 2001 года соответствует требованиям законодательства, действовавшего на дату их принятия (заключения)", - говорится в документе. Генпрокуратура указала в своем иске, что Управление делами президента, два его подведомственные учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника 19 века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника Майердорф, которой был расположен на территории санатория Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура. Тем не менее, в отзыве властей Подмосковья сказано, что "правительство Московской области и минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. Земельный участок выбыл из владения государством в целях исполнения сторонами инвестиционного договора, так как он был передан в счёт возмещения понесённых инвесторам затрат на реставрацию памятника по исполненному договору. Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.

https://realty.ria.ru/20240624/prokuror-1955074566.html

https://ria.ru/20240715/zemli-1959900528.html

https://realty.ria.ru/20240712/torgi-1959286976.html

россия

барвиха

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жилье, россия, барвиха, московская область (подмосковье), дмитрий мазепин, аркадий новиков, генеральная прокуратура рф, уралхим