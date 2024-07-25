https://ria.ru/20240725/bajden-1961842769.html

Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе, заявили в Белом доме

Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.07.2024

Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе, заявили в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:49

2024-07-25T00:49

2024-07-25T00:49

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. В четверг он встретится с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. "Очевидно, что между президентом и вице-президентом не будет разночтений. Я думаю, что они все время разговаривают. Мы очень точно знаем, что хотим сделать завтра. И я думаю, что послание, которое они завтра передадут премьер-министру, заключается в том, что мы полностью единодушны, пришло время сделать все возможное, чтобы заключить сделку по освобождению заложников", - сообщил представитель американской администрации. Он отметил, что Харрис в последние 10 месяцев принимала непосредственное участие во всех звонках и встречах с Нетаньяху. СМИ спекулируют о том, что Харрис, став новым кандидатом в президенты от демократов вместо Байдена, возможно, изменит позицию США по Газе в связи с тем, что политика Байдена вызвала раскол внутри демократической партии. В среду бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Харрис якобы пытается дистанцироваться от Нетаньяху. Вместе с тем примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху в среду, сообщает портал Axios со ссылкой на собственный подсчет. Харрис присутствовать не обращении не смогла в связи с ранее запланированным мероприятием.

https://ria.ru/20240725/alyans-1961842157.html

https://ria.ru/20240724/kharris-1961767717.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), камала харрис, джо байден, биньямин нетаньяху