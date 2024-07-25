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Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии - РИА Новости, 25.07.2024
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15:04 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/avtoritet-1961956469.html
Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии
Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии - РИА Новости, 25.07.2024
Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии
Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии особого режима криминального авторитета Олега Сухочева за занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:04
2024-07-25T15:04
происшествия
красноярский край
саратовская область
россия
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии особого режима криминального авторитета Олега Сухочева за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает прокуратура Красноярского края. "Суд присяжных единодушно признал вину Олега Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он приговорён к 13 годам колонии особого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, "авторитетом" Олег Сухочев, он же Сухач, стал в 2008 году. Фигурант в своем статусе подтверждал статусы других преступников, назначал им роли, разрешал конфликты, следил за соблюдением криминальных порядков. "После введения в 2019 году уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступном мире Сухочев не отрёкся от своего статуса… В августе 2019 года Сухочев оказался в тюрьме в Саратовской области, где подтвердил почётный статус одному из арестованных", - отмечают в прокуратуре. Через полгода Сухочева перевели в Минусинскую тюрьму Красноярского края, где он также активно пользовался своим статусом. Фигурант в суде свою вину не признал. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, Сухочев является свердловским криминальным авторитетом. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://rsport.ria.ru/20240724/sukhachev-1961596178.html
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происшествия, красноярский край, саратовская область, россия, красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярский край, Саратовская область, Россия, Красноярский краевой суд
Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии

Свердловский "авторитет" Сухач получил 13 лет колонии особого режима

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии особого режима криминального авторитета Олега Сухочева за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает прокуратура Красноярского края.
"Суд присяжных единодушно признал вину Олега Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он приговорён к 13 годам колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, "авторитетом" Олег Сухочев, он же Сухач, стал в 2008 году. Фигурант в своем статусе подтверждал статусы других преступников, назначал им роли, разрешал конфликты, следил за соблюдением криминальных порядков.
"После введения в 2019 году уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступном мире Сухочев не отрёкся от своего статуса… В августе 2019 года Сухочев оказался в тюрьме в Саратовской области, где подтвердил почётный статус одному из арестованных", - отмечают в прокуратуре.
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Через полгода Сухочева перевели в Минусинскую тюрьму Красноярского края, где он также активно пользовался своим статусом. Фигурант в суде свою вину не признал.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, Сухочев является свердловским криминальным авторитетом.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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