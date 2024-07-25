https://ria.ru/20240725/avtoritet-1961956469.html

Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии

Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии - РИА Новости, 25.07.2024

Свердловский криминальный авторитет Сухач получил 13 лет колонии

Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии особого режима криминального авторитета Олега Сухочева за занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:04

2024-07-25T15:04

2024-07-25T15:04

происшествия

красноярский край

саратовская область

россия

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии особого режима криминального авторитета Олега Сухочева за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает прокуратура Красноярского края. "Суд присяжных единодушно признал вину Олега Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он приговорён к 13 годам колонии особого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, "авторитетом" Олег Сухочев, он же Сухач, стал в 2008 году. Фигурант в своем статусе подтверждал статусы других преступников, назначал им роли, разрешал конфликты, следил за соблюдением криминальных порядков. "После введения в 2019 году уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступном мире Сухочев не отрёкся от своего статуса… В августе 2019 года Сухочев оказался в тюрьме в Саратовской области, где подтвердил почётный статус одному из арестованных", - отмечают в прокуратуре. Через полгода Сухочева перевели в Минусинскую тюрьму Красноярского края, где он также активно пользовался своим статусом. Фигурант в суде свою вину не признал. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, Сухочев является свердловским криминальным авторитетом. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://rsport.ria.ru/20240724/sukhachev-1961596178.html

https://ria.ru/20240710/banda-1958652954.html

https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

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происшествия, красноярский край, саратовская область, россия, красноярский краевой суд