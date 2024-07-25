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В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 25.07.2024 (обновлено: 13:58 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/avdeevka-1961856215.html
В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей - РИА Новости, 25.07.2024
В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
Российские следователи обнаружили в недавно освобожденной Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24. Из-за серьезных разрушений для... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:09
2024-07-25T13:58
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
авдеевка
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Российские следователи обнаружили в недавно освобожденной Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24. Из-за серьезных разрушений для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику, сообщил РИА Новости руководитель отдела криминалистики регионального главка СК. "Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка. В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружены 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане", — рассказал он. Он добавил, что на данный момент опознаны 24 человека, работы по идентификации погибших продолжаются. По словам собеседника агентства, устанавливать местонахождение тел и искать их тяжело из-за значительных разрушений в Авдеевке, для детального осмотра мест происшествий привлекается тяжелая техника. "Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации", — добавил сотрудник следственного управления. По его словам, число обнаруженных погибших в результате боевых действий мирных граждан увеличивается с каждым днем. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра.
https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html
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александр сырский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), авдеевка, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Авдеевка, Донецк, Россия
В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей

Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей, опознаны только 24

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Авдеевке в ДНР
Разрушенные дома в Авдеевке в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Авдеевке в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Российские следователи обнаружили в недавно освобожденной Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24. Из-за серьезных разрушений для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику, сообщил РИА Новости руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.
"Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка. В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружены 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане", — рассказал он.
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Он добавил, что на данный момент опознаны 24 человека, работы по идентификации погибших продолжаются. По словам собеседника агентства, устанавливать местонахождение тел и искать их тяжело из-за значительных разрушений в Авдеевке, для детального осмотра мест происшествий привлекается тяжелая техника.
"Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации", — добавил сотрудник следственного управления.
По его словам, число обнаруженных погибших в результате боевых действий мирных граждан увеличивается с каждым днем.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра.
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