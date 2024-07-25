https://ria.ru/20240725/ataki-1961964480.html
В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов
В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов - РИА Новости, 25.07.2024
В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов
Техслужбы российских вузов фиксировали атаки на свои информационные системы, но это не повлияло на прием заявлений абитуриентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:34
2024-07-25T15:34
2024-07-25T15:34
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
кибератака
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Техслужбы российских вузов фиксировали атаки на свои информационные системы, но это не повлияло на прием заявлений абитуриентов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."Технические службы вузов фиксировали атаки на информационные системы университетов. Они никак не повлияли на прием и рассмотрение заявлений абитуриентов. Приемная кампания проходит в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.В Минобрнауки уточнили, что перебои в работе суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" во время приемной кампании не наблюдались.
https://ria.ru/20240724/abiturienty-1961785845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), кибератака
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), кибератака
В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов
Минобрнауки: техслужбы вузов зафиксировали атаки на свои информационные системы