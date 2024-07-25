https://ria.ru/20240725/ataki-1961964480.html

В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов

В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов - РИА Новости, 25.07.2024

В Минобрнауки сообщили об атаках хакеров на информационные системы вузов

Техслужбы российских вузов фиксировали атаки на свои информационные системы, но это не повлияло на прием заявлений абитуриентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:34

2024-07-25T15:34

2024-07-25T15:34

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

кибератака

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Техслужбы российских вузов фиксировали атаки на свои информационные системы, но это не повлияло на прием заявлений абитуриентов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."Технические службы вузов фиксировали атаки на информационные системы университетов. Они никак не повлияли на прием и рассмотрение заявлений абитуриентов. Приемная кампания проходит в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.В Минобрнауки уточнили, что перебои в работе суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" во время приемной кампании не наблюдались.

https://ria.ru/20240724/abiturienty-1961785845.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), кибератака