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Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:09
2024-07-25T18:09
2024-07-25T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
белгородская область
шебекино
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе три автомобиля подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. На автодороге Шебекино — Волоконовка в результате прилета боеприпаса поврежден тягач с полуприцепом. В селе Вознесеновка после атаки беспилотника повреждена грузовая "Газель", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что еще один беспилотник в селе Терезовка атаковал легковой автомобиль, в результате взрыва машина полностью сгорела. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали три машины в Белгородской области, пострадавших нет