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Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024

Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:09

2024-07-25T18:09

2024-07-25T18:09

специальная военная операция на украине

происшествия

авто

белгородская область

шебекино

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе три автомобиля подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. На автодороге Шебекино — Волоконовка в результате прилета боеприпаса поврежден тягач с полуприцепом. В селе Вознесеновка после атаки беспилотника повреждена грузовая "Газель", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что еще один беспилотник в селе Терезовка атаковал легковой автомобиль, в результате взрыва машина полностью сгорела. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

белгородская область

шебекино

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, белгородская область, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины