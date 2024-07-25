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Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ataka-1962014996.html
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:09
2024-07-25T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
белгородская область
шебекино
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе три автомобиля подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. На автодороге Шебекино — Волоконовка в результате прилета боеприпаса поврежден тягач с полуприцепом. В селе Вознесеновка после атаки беспилотника повреждена грузовая "Газель", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что еще один беспилотник в селе Терезовка атаковал легковой автомобиль, в результате взрыва машина полностью сгорела. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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происшествия, авто, белгородская область, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Белгородская область, Шебекино, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали три автомобиля в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали три машины в Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовика и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском городском округе три автомобиля подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. На автодороге Шебекино — Волоконовка в результате прилета боеприпаса поврежден тягач с полуприцепом. В селе Вознесеновка после атаки беспилотника повреждена грузовая "Газель", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что еще один беспилотник в селе Терезовка атаковал легковой автомобиль, в результате взрыва машина полностью сгорела.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоБелгородская областьШебекиноХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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