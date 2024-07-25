https://ria.ru/20240725/asad-1961865707.html
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным - РИА Новости, 25.07.2024
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:18
2024-07-25T09:18
2024-07-25T09:35
сирия
башар асад
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев. "Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле, которая прошла накануне.
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сирия, башар асад, владимир путин, политика
Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Политика
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным
Асад заявил об актуальности встречи с Путиным на фоне геополитических событий