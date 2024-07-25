https://ria.ru/20240725/asad-1961865707.html

Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным - РИА Новости, 25.07.2024

Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:18

2024-07-25T09:18

2024-07-25T09:35

сирия

башар асад

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев. "Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле, которая прошла накануне.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934049682.html

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сирия, башар асад, владимир путин, политика