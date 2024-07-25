Рейтинг@Mail.ru
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 25.07.2024 (обновлено: 09:35 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/asad-1961865707.html
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным - РИА Новости, 25.07.2024
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:18
2024-07-25T09:35
сирия
башар асад
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864771_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_fc615016f7eeb0a8c7f8573e5c1f4d64.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев. "Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле, которая прошла накануне.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934049682.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864771_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5b4ec1052cdb36b6ea88a079b1a2d218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, башар асад, владимир путин, политика
Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Политика
Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

Асад заявил об актуальности встречи с Путиным на фоне геополитических событий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев.
«
"Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле, которая прошла накануне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Асад поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
18 марта, 16:16
 
СирияБашар АсадВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала