https://ria.ru/20240725/asad-1961862828.html
Путин встретился с Асадом
Путин встретился с Асадом - РИА Новости, 25.07.2024
Путин встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:03
2024-07-25T09:03
2024-07-25T14:09
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. "Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", — сказал российский лидер.Путин отметил, что ему очень интересно услышать мнение Асада по ситуации в регионе. Он добавил, что она имеет тенденцию к обострению."Это касается и Сирии напрямую", — подчеркнул президент России.Путин также добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, но в этой сфере остается много вопросов.В свою очередь, Асад напомнил, что сегодняшний визит совпадает с 80-летним юбилеем установления дипломатических отношений между государствами."В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все десятилетия отношения между нашими странами сохраняют доверительный уровень и это показатель зрелости наших народов", — сказал он.Президент Сирии добавил, что, учитывая происходящие в мире и Евразийском регионе события, встреча двух лидеров "представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев".В прошлый раз Асад прилетал в Москву год назад — в марте 2023-го. Внимание СМИ приковано к возможной встрече Асада с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, которая, как сообщалось, может пройти в августе в Москве. В Кремле говорили, что Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии.
https://ria.ru/20240723/rossija-1961427668.html
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Кадры со встречи президентов России и Сирии
Кадры со встречи президентов России и Сирии
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москва, турция, россия, башар асад, владимир путин, политика
Москва, Турция, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Политика
Путин встретился с Асадом
Путин принял Асада в Кремле