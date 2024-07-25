https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики - РИА Новости, 25.07.2024
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
Качественный рывок в сфере молодежной политики произошел за последние годы в России, в дальнейшем достигнутые результаты в создании комплексной системы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:51
2024-07-25T07:51
2024-07-25T07:51
ямало-ненецкий автономный округ
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владимир путин
алексей дюмин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Качественный рывок в сфере молодежной политики произошел за последние годы в России, в дальнейшем достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для подрастающего поколения будут укрепляться, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании с председателями комиссий Госсовета. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова, который возглавлял комиссию по молодежной политике, председателем новой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". В среду глава Ямала по ВКС принял участие в установочном совещании с председателями комиссий Госсовета под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина. "Новые и эффективные подходы работы с молодежью – стратегическая задача, которую в декабре 2022 года поставил перед комиссией президент. За короткий срок произошел качественный рывок в сфере, изменения уже ощутили молодые люди в большинстве регионов страны. И самое главное – мы создали хороший фундамент для будущего нацпроекта. Уверен, в дальнейшем будем только укреплять уже достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для учебы, работы, общественной жизни или творчества для всей молодежи нашей страны", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона. Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по направлению молодежной политики с 15 ноября 2021 года. За это время при поддержке президента запущена программа "Регион для молодых", в основу которой лег опыт Ямало-Ненецкого округа. В общей сложности в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня. В рамках программы "Больше, чем путешествие" открыть для себя Россию смогли более 175 тысяч человек. Помимо этого, по всей стране создается сеть образовательных, добровольческих и патриотических центров.
https://ria.ru/20240723/yamal-1961391987.html
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россия, ямал, политика, дмитрий артюхов, владимир путин, алексей дюмин, воздушно-космические силы россии
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Политика, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Воздушно-космические силы России
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
Глава Ямала Артюхов отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Качественный рывок в сфере молодежной политики произошел за последние годы в России, в дальнейшем достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для подрастающего поколения будут укрепляться, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании с председателями комиссий Госсовета.
Ранее президент РФ Владимир Путин
назначил Артюхова, который возглавлял комиссию по молодежной политике, председателем новой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". В среду глава Ямала по ВКС
принял участие в установочном совещании с председателями комиссий Госсовета под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина
.
"Новые и эффективные подходы работы с молодежью – стратегическая задача, которую в декабре 2022 года поставил перед комиссией президент. За короткий срок произошел качественный рывок в сфере, изменения уже ощутили молодые люди в большинстве регионов страны. И самое главное – мы создали хороший фундамент для будущего нацпроекта. Уверен, в дальнейшем будем только укреплять уже достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для учебы, работы, общественной жизни или творчества для всей молодежи нашей страны", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по направлению молодежной политики с 15 ноября 2021 года. За это время при поддержке президента запущена программа "Регион для молодых", в основу которой лег опыт Ямало-Ненецкого округа. В общей сложности в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня. В рамках программы "Больше, чем путешествие" открыть для себя Россию смогли более 175 тысяч человек. Помимо этого, по всей стране создается сеть образовательных, добровольческих и патриотических центров.