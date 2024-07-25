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"Почти каждый день": в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2024
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15:21 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/armiya-1961960931.html
"Почти каждый день": в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО
"Почти каждый день": в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2024
"Почти каждый день": в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО
Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:21
2024-07-25T15:21
в мире
покровск
константиновка
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ВСУ в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация, а Вооруженные силы России оказывают колоссальное давление. Он добавил, что украинская армия утратила контроль.В середине июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях в Донбассе.В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.
https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html
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в мире, покровск, константиновка, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Покровск, Константиновка, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
"Почти каждый день": в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО

Welt: российская армия ежедневно продвигается вперед в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что для ВСУ в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация, а Вооруженные силы России оказывают колоссальное давление. Он добавил, что украинская армия утратила контроль.
В середине июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях в Донбассе.
В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе ПокровскКонстантиновка.
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В миреПокровскКонстантиновкаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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