https://ria.ru/20240725/arest-1962021143.html

Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова

Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова - РИА Новости, 25.07.2024

Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:44

2024-07-25T18:44

2024-07-25T19:52

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962031899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d2a34b019039f999877a7c442169459.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя", — сказала собеседница агентства.Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Накануне газета "Коммерсант" писала, что его задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах завысили.Работу Военно-строительной компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240725/sud-1962003482.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия