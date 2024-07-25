https://ria.ru/20240725/arest-1962021143.html
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:44
2024-07-25T18:44
2024-07-25T19:52
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя", — сказала собеседница агентства.Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Накануне газета "Коммерсант" писала, что его задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах завысили.Работу Военно-строительной компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Белкова
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", — сказала собеседница агентства.
Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Накануне газета "Коммерсант" писала, что его задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах завысили.
Работу Военно-строительной компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов
. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.