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Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
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18:44 25.07.2024 (обновлено: 19:52 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/arest-1962021143.html
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:44
2024-07-25T19:52
происшествия
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россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Суд удовлетворил ходатайство следователя&quot;, — сказала собеседница агентства.Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Накануне газета "Коммерсант" писала, что его задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах завысили.Работу Военно-строительной компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Белкова

Суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Белкова

© Фото : ВСК МО РФГенеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков
Генеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ВСК МО РФ
Генеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Суд удовлетворил ходатайство следователя", — сказала собеседница агентства.

Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Накануне газета "Коммерсант" писала, что его задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах завысили.
Работу Военно-строительной компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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