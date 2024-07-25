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В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 25.07.2024
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16:43 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
происшествия
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россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы Красько Петру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, а равно участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Санкция статьи – от 8 до 15 лет лишения свободы. В суде уточнили, что Красько вступил в легион "Свобода России"*, подробности не приводятся.* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*

Суд в Москве арестовал участника "Легиона "Свобода России"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Красько Петру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, а равно участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Санкция статьи – от 8 до 15 лет лишения свободы.
В суде уточнили, что Красько вступил в легион "Свобода России"*, подробности не приводятся.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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