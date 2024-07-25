https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы Красько Петру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, а равно участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Санкция статьи – от 8 до 15 лет лишения свободы. В суде уточнили, что Красько вступил в легион "Свобода России"*, подробности не приводятся.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240725/obvinenie-1961855555.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
Суд в Москве арестовал участника "Легиона "Свобода России"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал участника "Легиона "Свобода России"* Петра Красько, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Красько Петру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, а равно участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Санкция статьи – от 8 до 15 лет лишения свободы.
В суде уточнили, что Красько вступил в легион "Свобода России"*, подробности не приводятся.
* Запрещенная в России террористическая организация.