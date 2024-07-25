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Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России - РИА Новости, 25.07.2024
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04:59 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/antonov-1961850906.html
Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России
Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России - РИА Новости, 25.07.2024
Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России
Обвинения Федерального бюро расследований США о якобы попытках России повлиять на выборы призваны отвлечь внимание американской публики от обострения внутренних РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T04:59
2024-07-25T04:59
в мире
сша
америка
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Обвинения Федерального бюро расследований США о якобы попытках России повлиять на выборы призваны отвлечь внимание американской публики от обострения внутренних противоречий в американской политике, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В среду глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что российское правительство якобы желает "повлиять и разными способами вмешаться" в демократию и избирательный процесс в США. "Заявление Рэя - очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем с больной головы на здоровую. Понятно желание представителей администрации отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий Америки, которые заметно обострились в последнее время. Мы категорически отвергаем инсинуации в адрес России", - сообщил журналистам Антонов. Посол подчеркнул, что в Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. "Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки", - сказал он. Выборы президента США пройдут в ноябре. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не вмешивается в американские выборы и будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он также объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240720/antonov-1960940289.html
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в мире, сша, америка, россия, анатолий антонов, кристофер рэй, фбр, нато, владимир путин
В мире, США, Америка, Россия, Анатолий Антонов, Кристофер Рэй, ФБР, НАТО, Владимир Путин
Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России

Антонов: ФБР обвинениями против России отвлекает внимание от противоречий в США

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Обвинения Федерального бюро расследований США о якобы попытках России повлиять на выборы призваны отвлечь внимание американской публики от обострения внутренних противоречий в американской политике, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В среду глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что российское правительство якобы желает "повлиять и разными способами вмешаться" в демократию и избирательный процесс в США.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов
20 июля, 17:14
"Заявление Рэя - очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем с больной головы на здоровую. Понятно желание представителей администрации отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий Америки, которые заметно обострились в последнее время. Мы категорически отвергаем инсинуации в адрес России", - сообщил журналистам Антонов.
Посол подчеркнул, что в Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. "Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки", - сказал он.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не вмешивается в американские выборы и будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он также объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов
19 июля, 23:11
 
В миреСШААмерикаРоссияАнатолий АнтоновКристофер РэйФБРНАТОВладимир Путин
 
 
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