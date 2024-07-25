https://ria.ru/20240725/antonov-1961850906.html

Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России

Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России - РИА Новости, 25.07.2024

Антонов объяснил, чего пытаются добиться ФБР обвинениями против России

Обвинения Федерального бюро расследований США о якобы попытках России повлиять на выборы призваны отвлечь внимание американской публики от обострения внутренних РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T04:59

2024-07-25T04:59

2024-07-25T04:59

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Обвинения Федерального бюро расследований США о якобы попытках России повлиять на выборы призваны отвлечь внимание американской публики от обострения внутренних противоречий в американской политике, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В среду глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что российское правительство якобы желает "повлиять и разными способами вмешаться" в демократию и избирательный процесс в США. "Заявление Рэя - очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем с больной головы на здоровую. Понятно желание представителей администрации отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий Америки, которые заметно обострились в последнее время. Мы категорически отвергаем инсинуации в адрес России", - сообщил журналистам Антонов. Посол подчеркнул, что в Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. "Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки", - сказал он. Выборы президента США пройдут в ноябре. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не вмешивается в американские выборы и будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он также объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240720/antonov-1960940289.html

https://ria.ru/20240719/antonov-1960852023.html

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в мире, сша, америка, россия, анатолий антонов, кристофер рэй, фбр, нато, владимир путин