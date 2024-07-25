Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме
Маск назвал демпартию антисемитами после выступления Нетаньяху в конгрессе
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе.
Такое утверждение предприниматель сделал в соцсети X в ответ на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Конгрессвумен заявила, что Нетаньяху "потерял многих", из-за чего только часть конгресса США присутствовала на его выступлении.
"Демократическая партия стала открыто антисемитской", - написал в ответ Маск.
Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.