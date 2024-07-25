https://ria.ru/20240725/antisemitizm-1961841876.html

Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме

Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме - РИА Новости, 25.07.2024

Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме

Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:30

2024-07-25T00:30

2024-07-25T01:27

сша

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вашингтон (штат)

илон маск

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джо байден

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе. Такое утверждение предприниматель сделал в соцсети X в ответ на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Конгрессвумен заявила, что Нетаньяху "потерял многих", из-за чего только часть конгресса США присутствовала на его выступлении. "Демократическая партия стала открыто антисемитской", - написал в ответ Маск. Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html

https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html

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сша, израиль, вашингтон (штат), илон маск, александрия окасио-кортес, джо байден, в мире