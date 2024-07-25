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Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме - РИА Новости, 25.07.2024
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00:30 25.07.2024 (обновлено: 01:27 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/antisemitizm-1961841876.html
Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме
Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме - РИА Новости, 25.07.2024
Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме
Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:30
2024-07-25T01:27
сша
израиль
вашингтон (штат)
илон маск
александрия окасио-кортес
джо байден
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе. Такое утверждение предприниматель сделал в соцсети X в ответ на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Конгрессвумен заявила, что Нетаньяху "потерял многих", из-за чего только часть конгресса США присутствовала на его выступлении. "Демократическая партия стала открыто антисемитской", - написал в ответ Маск. Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html
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сша
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сша, израиль, вашингтон (штат), илон маск, александрия окасио-кортес, джо байден, в мире
США, Израиль, Вашингтон (штат), Илон Маск, Александрия Окасио-Кортес, Джо Байден, В мире
Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме

Маск назвал демпартию антисемитами после выступления Нетаньяху в конгрессе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе.
Такое утверждение предприниматель сделал в соцсети X в ответ на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Конгрессвумен заявила, что Нетаньяху "потерял многих", из-за чего только часть конгресса США присутствовала на его выступлении.
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"Демократическая партия стала открыто антисемитской", - написал в ответ Маск.
Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
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СШАИзраильВашингтон (штат)Илон МаскАлександрия Окасио-КортесДжо БайденВ мире
 
 
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