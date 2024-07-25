https://ria.ru/20240725/animator-1961941189.html
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка - РИА Новости, 25.07.2024
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка
Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:46
2024-07-25T13:46
2024-07-25T13:51
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок задержания… на 72 часа", – сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.
https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка
Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале продлили на 72 часа