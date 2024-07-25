https://ria.ru/20240725/animator-1961941189.html

В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка

В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка - РИА Новости, 25.07.2024

В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка

Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:46

2024-07-25T13:46

2024-07-25T13:51

происшествия

махачкала

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок задержания… на 72 часа", – сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.

https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале