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В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка - РИА Новости, 25.07.2024
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13:46 25.07.2024 (обновлено: 13:51 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/animator-1961941189.html
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка - РИА Новости, 25.07.2024
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка
Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:46
2024-07-25T13:51
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок задержания… на 72 часа", – сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.
https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html
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происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
В Махачкале продлили срок задержания второго аниматора квест-парка

Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале продлили на 72 часа

© СК РоссииСотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© СК России
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, продлен на 72 часа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок задержания… на 72 часа", – сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.
Задержанный аниматор квест-комнаты в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали
24 июля, 12:27
 
ПроисшествияМахачкалаПожар в квест-парке в Махачкале
 
 
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