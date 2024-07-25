https://ria.ru/20240725/alyaska-1961847251.html
NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски
NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски - РИА Новости, 25.07.2024
NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски
Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, заявило Североамериканское командование РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:45
2024-07-25T02:45
2024-07-25T04:05
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, заявило Североамериканское командование ПВО (NORAD)."Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.Как подчеркнули в Командовании, российские и китайские бомбардировщики "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". Самолеты ВВС России и Китая ранее неоднократно выполняли совместное патрулирование. В мае по итогам визита в Пекин российского лидера Владимира Путина было обнародовано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о намерении двух стран углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20240622/bundesver-1954726753.html
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россия, аляска, китай, norad, ту-95
Россия, Аляска, Китай, NORAD, Ту-95
NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски
NORAD заявило, что засекло самолеты ВВС России и КНР в нейтральной зоне у Аляски
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, заявило Североамериканское командование ПВО (NORAD).
«
"Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.
Как подчеркнули в Командовании, российские и китайские бомбардировщики "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США".
Самолеты ВВС России и Китая ранее неоднократно выполняли совместное патрулирование. В мае по итогам визита в Пекин российского лидера Владимира Путина было обнародовано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о намерении двух стран углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.