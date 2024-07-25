https://ria.ru/20240725/alyaska-1961847251.html

NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски

NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски - РИА Новости, 25.07.2024

NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски

Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, заявило Североамериканское командование РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T02:45

2024-07-25T02:45

2024-07-25T04:05

россия

аляска

китай

norad

ту-95

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851525825_0:39:1477:870_1920x0_80_0_0_e75a9b7eb766372b92773e9947642c7b.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, заявило Североамериканское командование ПВО (NORAD)."Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.Как подчеркнули в Командовании, российские и китайские бомбардировщики "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". Самолеты ВВС России и Китая ранее неоднократно выполняли совместное патрулирование. В мае по итогам визита в Пекин российского лидера Владимира Путина было обнародовано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о намерении двух стран углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20240622/bundesver-1954726753.html

https://ria.ru/20240704/alyaska-1957378948.html

россия

аляска

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, китай, norad, ту-95