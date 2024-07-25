https://ria.ru/20240725/alkomarkety-1961847471.html
Депутат предложил запретить работу алкомаркетов в выходные
Депутат предложил запретить работу алкомаркетов в выходные - РИА Новости, 25.07.2024
Депутат предложил запретить работу алкомаркетов в выходные
Нужно запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев, добавив, что разрабатывает соответствующий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:49
2024-07-25T02:49
2024-07-25T02:49
россия
султан хамзаев
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общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Нужно запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев, добавив, что разрабатывает соответствующий законопроект. "Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан", - сказал он. Депутат считает, что необходимо законодательно определить, что является "алкомаркетом". "Работаю над законодательным решением этого вопроса… Это не продуктовый магазин, а место, точка продаж алкогольной продукции, которая составляет в магазине не менее 70% ассортимента", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240720/alkogol-1960865140.html
https://ria.ru/20240710/proekt-1958765083.html
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россия, султан хамзаев, госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
Депутат предложил запретить работу алкомаркетов в выходные
Депутат Хамзаев: нужно запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Нужно запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев, добавив, что разрабатывает соответствующий законопроект.
"Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан", - сказал он.
Депутат считает, что необходимо законодательно определить, что является "алкомаркетом".
"Работаю над законодательным решением этого вопроса… Это не продуктовый магазин, а место, точка продаж алкогольной продукции, которая составляет в магазине не менее 70% ассортимента", - добавил парламентарий.