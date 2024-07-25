https://ria.ru/20240725/aeroport-1961936133.html

На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема

На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема - РИА Новости, 25.07.2024

На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема

Аэропорт Кепервеема в Билибинском районе Чукотки, где начался масштабный паводок, не затопило, но повреждена дорога к нему, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:25

2024-07-25T13:25

2024-07-25T13:25

происшествия

билибино

магадан

билибинский район

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Кепервеема в Билибинском районе Чукотки, где начался масштабный паводок, не затопило, но повреждена дорога к нему, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило пять домов, из них два многоквартирных. На утро четверга были эвакуированы 39 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Власти сообщали, что пассажиров рейсов доставят туда на вахтовке. Вечером администрация уточнила, что прибывших из Магадана самолетом людей доставят в Билибино на вертолете, так как региональная дорога Билибино – Кепервеем критично повреждена паводком. "Аэропорт находится на возвышенности, поэтому он не подтоплен. Подтоплена дорога, которая ведет в аэропорт. Рейсы, которые сегодня должны быть выполнены, выполнены. Один вовремя, другой с задержкой. Специалисты наблюдают за ситуацией", - сказал собеседник. Как сообщает администрация Билибино, пассажиров, которые прилетели рейсом из Магадана в Кепервеем, в Билибино доставили на вертолете.

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940710460.html

билибино

магадан

билибинский район

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происшествия, билибино, магадан, билибинский район, дальневосточная транспортная прокуратура