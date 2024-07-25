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На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема - РИА Новости, 25.07.2024
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13:25 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/aeroport-1961936133.html
На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема
На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема - РИА Новости, 25.07.2024
На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема
Аэропорт Кепервеема в Билибинском районе Чукотки, где начался масштабный паводок, не затопило, но повреждена дорога к нему, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:25
2024-07-25T13:25
происшествия
билибино
магадан
билибинский район
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Кепервеема в Билибинском районе Чукотки, где начался масштабный паводок, не затопило, но повреждена дорога к нему, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило пять домов, из них два многоквартирных. На утро четверга были эвакуированы 39 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Власти сообщали, что пассажиров рейсов доставят туда на вахтовке. Вечером администрация уточнила, что прибывших из Магадана самолетом людей доставят в Билибино на вертолете, так как региональная дорога Билибино – Кепервеем критично повреждена паводком. "Аэропорт находится на возвышенности, поэтому он не подтоплен. Подтоплена дорога, которая ведет в аэропорт. Рейсы, которые сегодня должны быть выполнены, выполнены. Один вовремя, другой с задержкой. Специалисты наблюдают за ситуацией", - сказал собеседник. Как сообщает администрация Билибино, пассажиров, которые прилетели рейсом из Магадана в Кепервеем, в Билибино доставили на вертолете.
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происшествия, билибино, магадан, билибинский район, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Билибино, Магадан, Билибинский район, Дальневосточная транспортная прокуратура
На Чукотке затопило дорогу к аэропорту Кепервеема

Прокуратура: аэропорт Кепервеема на Чукотке не затопило, но повреждена дорога

© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому АОПаводок в Билибинском районе Чукотки
Паводок в Билибинском районе Чукотки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому АО
Паводок в Билибинском районе Чукотки
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Кепервеема в Билибинском районе Чукотки, где начался масштабный паводок, не затопило, но повреждена дорога к нему, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило пять домов, из них два многоквартирных. На утро четверга были эвакуированы 39 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Власти сообщали, что пассажиров рейсов доставят туда на вахтовке. Вечером администрация уточнила, что прибывших из Магадана самолетом людей доставят в Билибино на вертолете, так как региональная дорога Билибино – Кепервеем критично повреждена паводком.
«
"Аэропорт находится на возвышенности, поэтому он не подтоплен. Подтоплена дорога, которая ведет в аэропорт. Рейсы, которые сегодня должны быть выполнены, выполнены. Один вовремя, другой с задержкой. Специалисты наблюдают за ситуацией", - сказал собеседник.
Как сообщает администрация Билибино, пассажиров, которые прилетели рейсом из Магадана в Кепервеем, в Билибино доставили на вертолете.
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ПроисшествияБилибиноМагаданБилибинский районДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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