https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html

ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье

ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024

ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье

Российские войска ночью нанесли многочисленные удары, в том числе по аэродрому в Борисполе, районам нахождения ПВО, составу с военной техникой в Черкасской... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:43

2024-07-25T07:43

2024-07-25T10:38

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы рф

ил-76

борисполь

украина

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли многочисленные удары, в том числе по аэродрому в Борисполе, районам нахождения ПВО, составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу, откуда пришлось эвакуировать иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 03:20 прилетало по аэродрому в городе Борисполе. Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующие взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В стороны прилетов направлены скорые, — сказал собеседник агентства.Как добавил Лебедев, микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцепили. В Борисполе накануне садился Ил-76, удары могли быть связаны с грузом, который доставил туда этот самолет, предположил он.Кроме того, в 03:20 и 03:30 нанесли удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.Еще один удар пришелся по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой.В припортовой зоне Измаила в Одесской области, по информации Лебедева, после серии ударов на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали трех иностранных офицеров.Также атаке подвергся пригород Харькова, после чего там произошел мощный взрыв с детонацией. Еще четыре удара нанесли по пригороду Житомира.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857275.html

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сергей лебедев, вооруженные силы рф, ил-76, борисполь, украина