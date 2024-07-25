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ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 25.07.2024 (обновлено: 10:38 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html
ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье
ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024
ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье
Российские войска ночью нанесли многочисленные удары, в том числе по аэродрому в Борисполе, районам нахождения ПВО, составу с военной техникой в Черкасской... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:43
2024-07-25T10:38
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
ил-76
борисполь
украина
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли многочисленные удары, в том числе по аэродрому в Борисполе, районам нахождения ПВО, составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу, откуда пришлось эвакуировать иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В 03:20 прилетало по аэродрому в городе Борисполе. Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующие взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В стороны прилетов направлены скорые, — сказал собеседник агентства.Как добавил Лебедев, микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцепили. В Борисполе накануне садился Ил-76, удары могли быть связаны с грузом, который доставил туда этот самолет, предположил он.Кроме того, в 03:20 и 03:30 нанесли удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.Еще один удар пришелся по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой.В припортовой зоне Измаила в Одесской области, по информации Лебедева, после серии ударов на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали трех иностранных офицеров.Также атаке подвергся пригород Харькова, после чего там произошел мощный взрыв с детонацией. Еще четыре удара нанесли по пригороду Житомира.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857275.html
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сергей лебедев, вооруженные силы рф, ил-76, борисполь, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Ил-76, Борисполь, Украина
ВС России ударили по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье

Подполье: по аэродрому в Борисполе нанесен удар, прогремело несколько взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли многочисленные удары, в том числе по аэродрому в Борисполе, районам нахождения ПВО, составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу, откуда пришлось эвакуировать иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В 03:20 прилетало по аэродрому в городе Борисполе. Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующие взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В стороны прилетов направлены скорые, — сказал собеседник агентства.

Как добавил Лебедев, микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцепили. В Борисполе накануне садился Ил-76, удары могли быть связаны с грузом, который доставил туда этот самолет, предположил он.
Кроме того, в 03:20 и 03:30 нанесли удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Вчера, 07:31
Еще один удар пришелся по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой.
В припортовой зоне Измаила в Одесской области, по информации Лебедева, после серии ударов на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали трех иностранных офицеров.
Также атаке подвергся пригород Харькова, после чего там произошел мощный взрыв с детонацией. Еще четыре удара нанесли по пригороду Житомира.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы РФИл-76БориспольУкраина
 
 
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