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Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка - РИА Новости, 24.07.2024
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15:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zhitel-1961735711.html
Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка
Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка - РИА Новости, 24.07.2024
Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка
Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка усадьбы князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, намереваясь ее продать, и стал фигурантом уголовного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
происшествия
юрьев-польский район
россия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка усадьбы князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, намереваясь ее продать, и стал фигурантом уголовного дела, сообщило УМВД по региону. &quot;Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража)&quot;, - говорится в сообщении.Установлено, что мужчина приехал на территорию усадьбы князей Голицыных, расположенной в одном из сел района, в начале июля ночью на мотоблоке с прицепом и похитил бетонную урну, установленную в парковой зоне. Ее злоумышленник перевез к себе в частный дом, планируя потом продать. Заявление в полицию подали представители сельской администрации, оценив материальный ущерб в сумму около 7 тысяч рублей. Мужчину задержали, урну изъяли и вернули в парк. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет УМВД. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, украденная урна использовалась для сбора мусора.
https://ria.ru/20240724/bashkirija-1961659782.html
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юрьев-польский район
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происшествия, юрьев-польский район, россия, владимирская область
Происшествия, Юрьев-Польский район, Россия, Владимирская область
Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка

Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка князей Голицыных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка усадьбы князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, намереваясь ее продать, и стал фигурантом уголовного дела, сообщило УМВД по региону.
«

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина приехал на территорию усадьбы князей Голицыных, расположенной в одном из сел района, в начале июля ночью на мотоблоке с прицепом и похитил бетонную урну, установленную в парковой зоне. Ее злоумышленник перевез к себе в частный дом, планируя потом продать.
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Заявление в полицию подали представители сельской администрации, оценив материальный ущерб в сумму около 7 тысяч рублей. Мужчину задержали, урну изъяли и вернули в парк. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет УМВД.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, украденная урна использовалась для сбора мусора.
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