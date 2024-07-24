https://ria.ru/20240724/zhitel-1961735711.html

Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка

Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка - РИА Новости, 24.07.2024

Житель Владимирской области украл урну для мусора из парка

Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка усадьбы князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, намереваясь ее продать, и стал фигурантом уголовного... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

происшествия

юрьев-польский район

россия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Житель Владимирской области украл бетонную урну из парка усадьбы князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, намереваясь ее продать, и стал фигурантом уголовного дела, сообщило УМВД по региону. "Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража)", - говорится в сообщении.Установлено, что мужчина приехал на территорию усадьбы князей Голицыных, расположенной в одном из сел района, в начале июля ночью на мотоблоке с прицепом и похитил бетонную урну, установленную в парковой зоне. Ее злоумышленник перевез к себе в частный дом, планируя потом продать. Заявление в полицию подали представители сельской администрации, оценив материальный ущерб в сумму около 7 тысяч рублей. Мужчину задержали, урну изъяли и вернули в парк. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет УМВД. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, украденная урна использовалась для сбора мусора.

https://ria.ru/20240724/bashkirija-1961659782.html

https://ria.ru/20240724/bagazhnik-1961702182.html

юрьев-польский район

россия

владимирская область

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происшествия, юрьев-польский район, россия, владимирская область