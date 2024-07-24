На Украине мобилизованных водителей автобусов заменят женщины
Власти Украины восполнят треть недостающих водителей автобусов женщинами
© Depositphotos.com / rdanechkaЦентральный автовокзал в Киеве
© Depositphotos.com / rdanechka
Центральный автовокзал в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кадровый дефицит водителей автобусов на Украине из-за мобилизации составляет около 6 тысяч мужчин, что равно примерно 30%, чтобы исправить ситуацию с кадровым голодом в сфере перевозок власти бесплатно обучат женщин этой профессии, сообщил в среду заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач.
Как сообщает Деркач, мининфраструктуры и представительство ООН Женщины на Украине договорились о реализации пилотного проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.
"Бесплатная программа по развитию профессиональных навыков женщин - фактически ответ на дефицит кадров в сфере перевозок (из-за мобилизации - ред.) По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах (страны - ред.) составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников", - приводит слова Деркача сайт министерства.
По его словам, в рамках проекта предусмотрено обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95), подтверждающей профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.
Как сообщил 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, из-за мобилизации во Львове не хватает водителей общественного транспорта. Украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, 6 июня пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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