https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html

СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу

СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу

Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за российских планирующих авиабомб, пишет немецкая газета Frankfurter... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:23

2024-07-24T09:23

2024-07-24T09:23

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владимир зеленский

алексей леонков

нато

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

технологии

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за российских планирующих авиабомб, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau."Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.Авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, говорится в материале. Кроме того, осколки разлетаются на расстояние более километра, подчеркнули в статье.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961390396.html

https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html

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украина, россия, владимир зеленский, алексей леонков, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, технологии