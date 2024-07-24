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СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу - РИА Новости, 24.07.2024
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09:23 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html
СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу
СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу
Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за российских планирующих авиабомб, пишет немецкая газета Frankfurter... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:23
2024-07-24T09:23
украина
россия
владимир зеленский
алексей леонков
нато
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
технологии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за российских планирующих авиабомб, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau."Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.Авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, говорится в материале. Кроме того, осколки разлетаются на расстояние более километра, подчеркнули в статье.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961390396.html
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7 495 645-6601
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украина, россия, владимир зеленский, алексей леонков, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, технологии
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Леонков, НАТО, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Технологии
СМИ рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу

FR: Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за российских планирующих авиабомб, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
"Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.
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Авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, говорится в материале. Кроме того, осколки разлетаются на расстояние более километра, подчеркнули в статье.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ЛеонковНАТОВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныТехнологии
 
 
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