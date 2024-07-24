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Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
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17:45 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zarplata-1961772735.html
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:45
2024-07-24T17:45
в мире
германия
австрия
люксембург (округ)
олаф шольц
карл нехаммер
виктор орбан
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал VSquare. "Самая высокая зарплата - у канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", - говорится в сообщении портала. На втором месте по абсолютной величине зарплаты - канцлер Австрии Карл Нехаммер, на третьем - премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Исходя из данных портала, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический немец. Кроме того отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов Евросоюза, на втором и третьем местах по этому показателю - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.
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в мире, германия, австрия, люксембург (округ), олаф шольц, карл нехаммер, виктор орбан, евросоюз
В мире, Германия, Австрия, Люксембург (округ), Олаф Шольц, Карл Нехаммер, Виктор Орбан, Евросоюз
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ

VSquare: самая высокая зарплата среди глав стран ЕС — у Шольца, 29 тысяч евро

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал VSquare.
«
"Самая высокая зарплата - у канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", - говорится в сообщении портала.
На втором месте по абсолютной величине зарплаты - канцлер Австрии Карл Нехаммер, на третьем - премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
Исходя из данных портала, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический немец.
Кроме того отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов Евросоюза, на втором и третьем местах по этому показателю - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.
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В миреГерманияАвстрияЛюксембург (округ)Олаф ШольцКарл НехаммерВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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