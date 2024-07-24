https://ria.ru/20240724/zarplata-1961772735.html
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:45
2024-07-24T17:45
2024-07-24T17:45
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал VSquare. "Самая высокая зарплата - у канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", - говорится в сообщении портала. На втором месте по абсолютной величине зарплаты - канцлер Австрии Карл Нехаммер, на третьем - премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Исходя из данных портала, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический немец. Кроме того отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов Евросоюза, на втором и третьем местах по этому показателю - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.
https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, австрия, люксембург (округ), олаф шольц, карл нехаммер, виктор орбан, евросоюз
В мире, Германия, Австрия, Люксембург (округ), Олаф Шольц, Карл Нехаммер, Виктор Орбан, Евросоюз
Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ
VSquare: самая высокая зарплата среди глав стран ЕС — у Шольца, 29 тысяч евро