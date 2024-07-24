https://ria.ru/20240724/zarplata-1961772735.html

Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ

Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024

Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:45

2024-07-24T17:45

2024-07-24T17:45

в мире

германия

австрия

люксембург (округ)

олаф шольц

карл нехаммер

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получает самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза, он получает около 29 тысяч евро в месяц, сообщает портал VSquare. "Самая высокая зарплата - у канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", - говорится в сообщении портала. На втором месте по абсолютной величине зарплаты - канцлер Австрии Карл Нехаммер, на третьем - премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Исходя из данных портала, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический немец. Кроме того отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов Евросоюза, на втором и третьем местах по этому показателю - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.

https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html

германия

австрия

люксембург (округ)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, австрия, люксембург (округ), олаф шольц, карл нехаммер, виктор орбан, евросоюз