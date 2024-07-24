https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 24.07.2024
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:33
2024-07-24T22:33
2024-07-24T22:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сопроводительных документах сообщалось, что отсрочка от призыва будет предоставляться, в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в Росгвардии, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников).
https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html
https://ria.ru/20240516/otsrochka-1946510851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК России