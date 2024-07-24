https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html

Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 24.07.2024

Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:33

2024-07-24T22:33

2024-07-24T22:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сопроводительных документах сообщалось, что отсрочка от призыва будет предоставляться, в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в Росгвардии, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников).

https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html

https://ria.ru/20240516/otsrochka-1946510851.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)