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Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 24.07.2024
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22:33 24.07.2024 (обновлено: 22:41 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 24.07.2024
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:33
2024-07-24T22:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сопроводительных документах сообщалось, что отсрочка от призыва будет предоставляться, в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в Росгвардии, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников).
https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК России

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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В сопроводительных документах сообщалось, что отсрочка от призыва будет предоставляться, в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.
Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.
Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в Росгвардии, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников).
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