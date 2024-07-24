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В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО

В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО - РИА Новости, 24.07.2024

В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО

Первый в России закон о бизнесе для ветеранов специальной военной операции, предусматривающий введение льготной минимальной ставки по упрощенной системе... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:30

2024-07-24T18:30

2024-07-24T18:57

кировская область

кировская область

россия

александр соколов

законодательное собрание кировской области

поддержка бизнеса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Первый в России закон о бизнесе для ветеранов специальной военной операции, предусматривающий введение льготной минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), намерены принять в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Депутаты законодательного собрания Кировской области в среду одобрили в первом чтении закон о помощи ветеранам специальной военной операции в открытии собственного бизнеса. "Этот закон станет первым подобным в России. Он направлен на то, чтобы защитники Отечества, желающие заниматься предпринимательством, завершив военную службу, могли быстро и без проволочек открыть свое дело", - говорится в сообщении. Для этого в регионе предлагается ввести льготную минимальную ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) на два года с момента регистрации ИП: 1% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Законопроект поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, документ позволит расширить меры поддержки для участников СВО и одновременно будет работать на развитие предпринимательства и малого бизнеса в Кировской области. Он также отметил, что 2024 год – год 650-летия Кирова – должен стать периодом масштабной перезагрузки во всех сферах жизни региона.

https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, россия, александр соколов, законодательное собрание кировской области, поддержка бизнеса