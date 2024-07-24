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В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО - РИА Новости, 24.07.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
18:30 24.07.2024 (обновлено: 18:57 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zakon-1961787134.html
В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО
В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО - РИА Новости, 24.07.2024
В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО
Первый в России закон о бизнесе для ветеранов специальной военной операции, предусматривающий введение льготной минимальной ставки по упрощенной системе... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:30
2024-07-24T18:57
кировская область
кировская область
россия
александр соколов
законодательное собрание кировской области
поддержка бизнеса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Первый в России закон о бизнесе для ветеранов специальной военной операции, предусматривающий введение льготной минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), намерены принять в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Депутаты законодательного собрания Кировской области в среду одобрили в первом чтении закон о помощи ветеранам специальной военной операции в открытии собственного бизнеса. "Этот закон станет первым подобным в России. Он направлен на то, чтобы защитники Отечества, желающие заниматься предпринимательством, завершив военную службу, могли быстро и без проволочек открыть свое дело", - говорится в сообщении. Для этого в регионе предлагается ввести льготную минимальную ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) на два года с момента регистрации ИП: 1% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Законопроект поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, документ позволит расширить меры поддержки для участников СВО и одновременно будет работать на развитие предпринимательства и малого бизнеса в Кировской области. Он также отметил, что 2024 год – год 650-летия Кирова – должен стать периодом масштабной перезагрузки во всех сферах жизни региона.
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кировская область, россия, александр соколов, законодательное собрание кировской области, поддержка бизнеса
Кировская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Законодательное Собрание Кировской области, Поддержка бизнеса

В Кировской области примут закон о бизнесе для ветеранов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Первый в России закон о бизнесе для ветеранов специальной военной операции, предусматривающий введение льготной минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), намерены принять в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Депутаты законодательного собрания Кировской области в среду одобрили в первом чтении закон о помощи ветеранам специальной военной операции в открытии собственного бизнеса.
«
"Этот закон станет первым подобным в России. Он направлен на то, чтобы защитники Отечества, желающие заниматься предпринимательством, завершив военную службу, могли быстро и без проволочек открыть свое дело", - говорится в сообщении.
Для этого в регионе предлагается ввести льготную минимальную ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) на два года с момента регистрации ИП: 1% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5% – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Законопроект поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, документ позволит расширить меры поддержки для участников СВО и одновременно будет работать на развитие предпринимательства и малого бизнеса в Кировской области. Он также отметил, что 2024 год – год 650-летия Кирова – должен стать периодом масштабной перезагрузки во всех сферах жизни региона.
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