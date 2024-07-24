https://ria.ru/20240724/zaharova-1961663341.html

Захарова оценила итоги участия Зеленского в саммите в Вудстоке

Захарова оценила итоги участия Зеленского в саммите в Вудстоке - РИА Новости, 24.07.2024

Захарова оценила итоги участия Зеленского в саммите в Вудстоке

Результаты участия Украины в саммите европейского политического сообщества, который проводился в британском Вудстоке 18 июля, весьма скудные, заявила... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:05

2024-07-24T12:05

2024-07-24T12:05

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Результаты участия Украины в саммите европейского политического сообщества, который проводился в британском Вудстоке 18 июля, весьма скудные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "После недавнего саммита НАТО Зеленский со своей фирменной протянутой рукой был замечен на прошедшем 18 июля в британском Вудстоке саммите европейского политического сообщества. Мотивом встречи стала поддержка киевского режима, в которой у Британии с ЕС меньше всего разногласий, однако главные итоги этой абсолютно пустой сходки для самой Украины весьма скудные", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что для того, чтобы хоть как-то оправдать свою поездку, Зеленский привёз в Киев два новых документа - соглашение о безопасности с Чехией и Словенией, которые она описала как "зелькины грамоты". "Этими заверениями о безопасности ни вернуть, ни остановить гибель украинского народа, который изничтожает сейчас Зеленский, который киевский режим приносит в жертву в угоду своим западным хозяевам, они не смогут, потому что проблема не в бумаге, не в соглашениях, которые подписывает Зеленский, проблема в том, что он маниакально хочет сохранить себя во власти и ради этого готов на всё", - заключила Захарова. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Очередной саммит этого сообщества прошёл в британском Вудстоке 18 июля.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961660259.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959365271.html

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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, эммануэль макрон, евросоюз, нато