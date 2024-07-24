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Житель Тульской области напал с ножом на юриста бывшей жены
Житель Тульской области напал с ножом на юриста бывшей жены - РИА Новости, 24.07.2024
Житель Тульской области напал с ножом на юриста бывшей жены
Житель города Узловая в Тульской области напал с ножом на судебного представителя бывшей супруги после заседания о разделе имущества, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:18
2024-07-24T15:18
2024-07-24T15:18
происшествия
узловая
тульская область
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Житель города Узловая в Тульской области напал с ножом на судебного представителя бывшей супруги после заседания о разделе имущества, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. "По предварительным данным, 24 июля 2024 года на улице Гагарина в городе Узловая, мужчина нанес удар ножом в шею ранее знакомой ему женщины, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. По версии следствия, причиной конфликта является несогласие подозреваемого с принятым судебным решением о разделе имущества между ним и его бывшей супругой в пользу последней. В связи с этим, будучи недовольным, мужчина напал на представителя бывшей жены", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, конфликт произошел сразу после заседания. Мужчина вышел из здания суда, взял из машины нож и напал на юриста недалеко от органа государственной власти. В СУСК возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы Узловой.
https://ria.ru/20240606/sud-1951015156.html
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происшествия, узловая, тульская область
Происшествия, Узловая, Тульская область
Житель Тульской области напал с ножом на юриста бывшей жены
Житель Тульской области после развода напал с ножом на юриста бывшей жены
ТУЛА, 24 июл – РИА Новости.
Житель города Узловая в Тульской области напал с ножом на судебного представителя бывшей супруги после заседания о разделе имущества, сообщили журналистам в пресс-службе
СУСК по региону.
"По предварительным данным, 24 июля 2024 года на улице Гагарина в городе Узловая, мужчина нанес удар ножом в шею ранее знакомой ему женщины, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. По версии следствия, причиной конфликта является несогласие подозреваемого с принятым судебным решением о разделе имущества между ним и его бывшей супругой в пользу последней. В связи с этим, будучи недовольным, мужчина напал на представителя бывшей жены", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, конфликт произошел сразу после заседания. Мужчина вышел из здания суда, взял из машины нож и напал на юриста недалеко от органа государственной власти.
В СУСК возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы Узловой.