https://ria.ru/20240724/youtube-1961777494.html

"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube

"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube - РИА Новости, 24.07.2024

"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube

Число жалоб на качество работы YouTube в службу техподдержки "Ростелекома" растет, проблемы с Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:55

2024-07-24T17:55

2024-07-24T17:55

технологии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число жалоб на качество работы YouTube в службу техподдержки "Ростелекома" растет, проблемы с Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме". "Отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube... Проблемы с работой Google Global Cache (GGC) отражаются на абонентах всех российских операторов", - говорится в сообщении. Там отметили, что ответственность за возникновение технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube несет корпорация Google - владелец видеохостинга YouTube. По словам компании, корпорация с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы GGC, которая предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных. "Ростелеком" добавил, что из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. В свою очередь, как отмечается, интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и программного обеспечения, работают стабильно.

https://ria.ru/20240719/shaman-1960716199.html

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технологии, россия, youtube, ростелеком, google