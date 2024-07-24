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"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube - РИА Новости, 24.07.2024
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17:55 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/youtube-1961777494.html
"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube
"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube - РИА Новости, 24.07.2024
"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube
Число жалоб на качество работы YouTube в службу техподдержки "Ростелекома" растет, проблемы с Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:55
2024-07-24T17:55
технологии
россия
youtube
ростелеком
google
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число жалоб на качество работы YouTube в службу техподдержки "Ростелекома" растет, проблемы с Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме". "Отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube... Проблемы с работой Google Global Cache (GGC) отражаются на абонентах всех российских операторов", - говорится в сообщении. Там отметили, что ответственность за возникновение технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube несет корпорация Google - владелец видеохостинга YouTube. По словам компании, корпорация с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы GGC, которая предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных. "Ростелеком" добавил, что из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. В свою очередь, как отмечается, интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и программного обеспечения, работают стабильно.
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технологии, россия, youtube, ростелеком, google
Технологии, Россия, YouTube, Ростелеком, Google
"Ростелеком" сообщил о росте числа жалоб на работу YouTube

"Ростелеком": число жалоб на качество работы YouTube растет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число жалоб на качество работы YouTube в службу техподдержки "Ростелекома" растет, проблемы с Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме".
«
"Отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube... Проблемы с работой Google Global Cache (GGC) отражаются на абонентах всех российских операторов", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что ответственность за возникновение технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube несет корпорация Google - владелец видеохостинга YouTube. По словам компании, корпорация с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы GGC, которая предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных.
"Ростелеком" добавил, что из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком.
В свою очередь, как отмечается, интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и программного обеспечения, работают стабильно.
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