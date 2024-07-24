https://ria.ru/20240724/wildberries-1961689134.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries - РИА Новости, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries
В Кремле не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации со слиянием компаний Wildberries и РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:17
2024-07-24T13:17
2024-07-24T13:29
россия
татьяна бакальчук
дмитрий песков
рамзан кадыров
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госдума рф
экономика
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Кремле не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации со слиянием компаний Wildberries и Russ. "В данном случае мы не можем влезать в какие-то семейные отношения, а тем более в бизнес-отношения... Это можно только поддержать... Мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Эта тема вне нашей компетенции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин одобрил слияние и появлияет ли заявление Кадырова на этот план. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, его жену - основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от семьи, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна бакальчук, дмитрий песков, рамзан кадыров, wildberries, госдума рф, экономика, ситуация вокруг wildberries
Россия, Татьяна Бакальчук, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Wildberries, Госдума РФ, Экономика, Ситуация вокруг Wildberries
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries
В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в ситуацию с Wildberries
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Кремле не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации со слиянием компаний Wildberries и Russ.
"В данном случае мы не можем влезать в какие-то семейные отношения, а тем более в бизнес-отношения... Это можно только поддержать... Мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Эта тема вне нашей компетенции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин одобрил слияние и появлияет ли заявление Кадырова на этот план.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров
встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову
изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, его жену - основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук
рейдеры оградили от семьи, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.