https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html

Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам

Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам - РИА Новости, 24.07.2024

Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам

Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что они не заключали брачный договор, поэтому компания, как и все... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:36

2024-07-24T11:36

2024-07-24T11:36

общество

жилье

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

адам делимханов

wildberries

госдума рф

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что они не заключали брачный договор, поэтому компания, как и все остальное имущество, нажитое в браке, при разводе будет делиться пополам. "У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится", - сообщил он. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

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общество, жилье, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, ситуация вокруг wildberries