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Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам - РИА Новости, 24.07.2024
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11:36 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html
Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам
Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам - РИА Новости, 24.07.2024
Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам
Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что они не заключали брачный договор, поэтому компания, как и все... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:36
2024-07-24T11:36
общество
жилье
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
адам делимханов
wildberries
госдума рф
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что они не заключали брачный договор, поэтому компания, как и все остальное имущество, нажитое в браке, при разводе будет делиться пополам. "У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится", - сообщил он. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
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общество, жилье, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, ситуация вокруг wildberries
Общество, Жилье, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ, Ситуация вокруг Wildberries
Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам

Бакальчук заявил, что не заключал брачный договор и Wildberries разделят пополам

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук во время встречи с Рамзаном Кадыровым
Владислав Бакальчук во время встречи с Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук во время встречи с Рамзаном Кадыровым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что они не заключали брачный договор, поэтому компания, как и все остальное имущество, нажитое в браке, при разводе будет делиться пополам.
«
"У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится", - сообщил он.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе
09:23
Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
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Вчера, 17:29
 
ОбществоЖильеТатьяна БакальчукРамзан КадыровАдам ДелимхановWildberriesГосдума РФСитуация вокруг Wildberries
 
 
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