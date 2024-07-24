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Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе - РИА Новости, 24.07.2024
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09:23 24.07.2024 (обновлено: 09:45 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе - РИА Новости, 24.07.2024
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе
Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:23
2024-07-24T09:45
татьяна бакальчук
гордон
рамзан кадыров
wildberries
госдума рф
общество
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА Новости юрист Катя Гордон. Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций. "Я полагаю, что у Бакальчук есть брачный контракт, и вопрос бизнеса стратегически решен. Именно поэтому вторая сторона заявляет странную позицию о том, что ее "ввели в заблуждение" и осуществляется рейдерский захват. Не уверена, что это правда. Я общалась с Бакальчук лично - она здравый, адекватный человек", - прокомментировала Гордон. По словам юриста, раздел компании зависит от того, как оформлены бизнес и взаимоотношения супругов. "Если не подписывалось ничего и, к примеру, не был включен режим, при котором "что на кого записано, то у того и остается", - то возможен раздел на равные доли всего имущества. Если был подписан брачный договор или иные специфические договоры касательно бизнеса - то мужу останется давать интервью про рейдерский захват…", - пояснила Гордон. Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания РВБ была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также является исполнительным директором группы Russ. РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства маркетплейса перед партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости во вторник в компании.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961584814.html
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татьяна бакальчук, гордон, рамзан кадыров, wildberries, госдума рф, общество, ситуация вокруг wildberries
Татьяна Бакальчук, Гордон, Рамзан Кадыров, Wildberries, Госдума РФ, Общество, Ситуация вокруг Wildberries
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе

Юрист Гордон: раздел Wildberries зависит от брачного и бизнес-договоров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА Новости юрист Катя Гордон.
Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.
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"Я полагаю, что у Бакальчук есть брачный контракт, и вопрос бизнеса стратегически решен. Именно поэтому вторая сторона заявляет странную позицию о том, что ее "ввели в заблуждение" и осуществляется рейдерский захват. Не уверена, что это правда. Я общалась с Бакальчук лично - она здравый, адекватный человек", - прокомментировала Гордон.
По словам юриста, раздел компании зависит от того, как оформлены бизнес и взаимоотношения супругов.
"Если не подписывалось ничего и, к примеру, не был включен режим, при котором "что на кого записано, то у того и остается", - то возможен раздел на равные доли всего имущества. Если был подписан брачный договор или иные специфические договоры касательно бизнеса - то мужу останется давать интервью про рейдерский захват…", - пояснила Гордон.
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Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания РВБ была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также является исполнительным директором группы Russ.
РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства маркетплейса перед партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости во вторник в компании.
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Татьяна БакальчукГордонРамзан КадыровWildberriesГосдума РФОбществоСитуация вокруг Wildberries
 
 
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