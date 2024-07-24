https://ria.ru/20240724/wdr-1961635046.html

В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов

В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов - РИА Новости, 24.07.2024

В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов

Аэропорт Кёльн/Бонн в социальной сети Х объявил в среду о приостановке полётов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц, при этом портал WDR... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:22

2024-07-24T10:22

2024-07-24T10:48

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аэропорт Кёльн/Бонн в социальной сети Х объявил в среду о приостановке полётов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц, при этом портал WDR сообщает, что речь идет об акции экоактивистов организации "Последнее поколение"."Посторонние лица получили доступ в охраняемую зону аэропорта Кёльн/Бонн утром в среду, 24 июля 2024 года. В настоящее время полёты приостановлены из-за полицейской операции", - сообщил аэропорт.Как сообщает WDR, пятеро климатических активистов перелезли через забор и приклеили себя ко взлётно-посадочной полосе. Сообщается, что у них при себе плакат с лозунгом "Нефть убивает".

https://ria.ru/20240511/britaniya-1945261374.html

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