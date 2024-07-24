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В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов
В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов - РИА Новости, 24.07.2024
В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов
Аэропорт Кёльн/Бонн в социальной сети Х объявил в среду о приостановке полётов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц, при этом портал WDR... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:22
2024-07-24T10:22
2024-07-24T10:48
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аэропорт Кёльн/Бонн в социальной сети Х объявил в среду о приостановке полётов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц, при этом портал WDR сообщает, что речь идет об акции экоактивистов организации "Последнее поколение"."Посторонние лица получили доступ в охраняемую зону аэропорта Кёльн/Бонн утром в среду, 24 июля 2024 года. В настоящее время полёты приостановлены из-за полицейской операции", - сообщил аэропорт.Как сообщает WDR, пятеро климатических активистов перелезли через забор и приклеили себя ко взлётно-посадочной полосе. Сообщается, что у них при себе плакат с лозунгом "Нефть убивает".
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в мире, германия
В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов
WDR: аэропорт Кельн/Бонн приостановил полеты из-за проникновения посторонних лиц