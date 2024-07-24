https://ria.ru/20240724/vzyrv-1961771212.html
Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси
Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси - РИА Новости, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы оставил машину такси, на которой приехал, по данным следствия, в 350 метрах от места взрыва, передает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:41
2024-07-24T17:41
2024-07-24T17:41
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961662030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4c320701699e8b196b1acd8652ad4f3.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы оставил машину такси, на которой приехал, по данным следствия, в 350 метрах от места взрыва, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. По наблюдению корреспондента, машина такси, рядом с которой работают правоохранители, находится где-то в 350 метрах от того автомобиля, который взорвался утром. Правоохранители исследовали содержимое такси, в частности, багажника. Машина, по данным агентства, используется в качестве такси с 2023 года.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961662030_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_169321ab015b6e7050f74a91159ef93f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия
Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси
Подозреваемый в подрыве внедорожника в Москве оставил такси в 350 метрах от него