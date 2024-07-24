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Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси

Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси - РИА Новости, 24.07.2024

Подозреваемый в подрыве машины в Москве ехал на место преступления на такси

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы оставил машину такси, на которой приехал, по данным следствия, в 350 метрах от места взрыва, передает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:41

2024-07-24T17:41

2024-07-24T17:41

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы оставил машину такси, на которой приехал, по данным следствия, в 350 метрах от места взрыва, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. По наблюдению корреспондента, машина такси, рядом с которой работают правоохранители, находится где-то в 350 метрах от того автомобиля, который взорвался утром. Правоохранители исследовали содержимое такси, в частности, багажника. Машина, по данным агентства, используется в качестве такси с 2023 года.

https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия