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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:13
2024-07-24T23:13
2024-07-24T23:13
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит больше суток. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Страна": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы