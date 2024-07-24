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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:13

2024-07-24T23:13

2024-07-24T23:13

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит больше суток. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы украины