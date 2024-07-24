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Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали - РИА Новости, 24.07.2024
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19:24 24.07.2024 (обновлено: 19:25 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961801113.html
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали - РИА Новости, 24.07.2024
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:24
2024-07-24T19:25
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал собеседник агентства.До этого в суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина.Подозреваемый в подрыве автомобиля въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Интерпол, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали

Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины с людьми на севере Москвы

© Фото : МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
Вчера, 15:45
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал собеседник агентства.
До этого в суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.
Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист
Вчера, 18:05
Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина.
Подозреваемый в подрыве автомобиля въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Вчера, 18:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияТурцияСледственный комитет России (СК РФ)ИнтерполПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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