https://ria.ru/20240724/vzryv-1961801113.html

Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали

Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали - РИА Новости, 24.07.2024

Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:24

2024-07-24T19:24

2024-07-24T19:25

происшествия

москва

россия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал собеседник агентства.До этого в суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина.Подозреваемый в подрыве автомобиля въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.

https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html

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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы