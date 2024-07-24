https://ria.ru/20240724/vzryv-1961801113.html
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали - РИА Новости, 24.07.2024
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:24
2024-07-24T19:24
2024-07-24T19:25
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_77923a32bda54ed3921175e70c6c89b7.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал собеседник агентства.До этого в суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина.Подозреваемый в подрыве автомобиля въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961780342.html
https://ria.ru/20240724/video-1961791553.html
москва
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a78dbf531e7057d9697f049ec54d39a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Интерпол, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Фигуранта дела о подрыве машины с людьми в Москве заочно арестовали
Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины с людьми на севере Москвы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили в среду РИА Новости в суде.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ
, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК
.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал собеседник агентства.
До этого в суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.
Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее в среду министр внутренних дел Турции
Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме
подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола
поступила информация о розыске россиянина.
Подозреваемый в подрыве автомобиля въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.